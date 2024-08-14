Боевики ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Священники успели эвакуироваться.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе Курской Области. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

«Пришло сообщение, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня», — уточнили представители РПЦ.

В сообщении пресс-службы также отметили, что все 12 священников, которые состояли на службе в этом храме, уехали к родственникам в Курск. О пострадавших и погибших в результате атаки на храм ничего не сообщается.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что операцию ВСУ по атаке на Курскую область координировали в Соединенных Штатах.