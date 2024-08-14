«Настоящий бандит»: чего ожидать от возможного преемника Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kovalyov Oleksiy; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По данным российской внешней разведки, США устали от нынешнего главы киевского режима и подыскали ему «достойную» замену.

Замена президента** Украины Владимира Зеленского на экс-главу МВД страны Арсена Авакова*, возможность которой, по данным Службы внешней разведки (СВР) России, обсуждают в США, не приблизит Москву и Киев к мирным переговорам. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Никаких шансов на мирные переговоры не будет. Кто такой Аваков? Это по-настоящему бандит, которого вынесло на поверхность во времена обретения Украиной независимости, человек, который тесно связан с криминалитетом. Он руководил Харьковом, натворил там немало дел, потом перебрался в Киев, и там на посту министра МВД очень активно сотрудничал со всеми радикальными группировками», — напомнил эксперт.

Светов указал на любопытное обстоятельство: Аваков, не будучи украинцем по рождению, нашел общий язык с резко националистическими радикальными группировками, и те его понимали и поддерживали. Именно это обстоятельство, по мнению политолога, дало американцам повод рассматривать Авакова как потенциального преемника Зеленского.

«Похоже, те, кто разыгрывает эту партию, надеются, что он (Аваков — Прим. ред.) сможет прибрать к рукам все радикальные группировки, всех рьяных националистов, с их помощью провести мобилизацию на Украине, установить там режим террора и добиться каких-то результатов в противостоянии с Россией. Поэтому слова „перемирие“ и „Аваков“ рядом не могут стоять», — подчеркнул Светов.

При этом он отказался оценивать, кто все же предпочтительнее для России во главе Украины — Зеленский или Аваков. По мнению политолога, ни с кем из представителей нынешнего украинского политикума у РФ не получится выстроить конструктивного диалога.

«Они одинаковое ***** (стоят друг друга. — Прим. ред.) все — Ющенко, Порошенко, Зеленский, Залужный, Аваков… Сравнивать степень их мерзостности очень сложно. Скажу так: оба хуже», — заключил Светов.

Политический прагматик

www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

А директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков считает, что Аваков может пойти на переговоры с российской стороной, если увидит в них выгоду.

Читайте также Печать смерти: что предрекают карты Таро Владимиру Зеленскому

Эксперт назвал экс-главу МВД Украины опытным политиком, аппаратным игроком, который умеет заручаться поддержкой разных сил и сохранять свое влияние. Однако главное его преимущество в том, что в последние 2,5 года он не занимал посты в украинской власти и не связан с боевыми действиями, от которых значительная часть украинцев устала.

«Это не новое лицо в прямом смысле, но это лицо, которое не ассоциируется с теми проблемами, которые были в последние годы у Украины», — подчеркнул Нейжмаков.

Что касается резких высказываний в адрес России и ее президента Владимира Путина, которые Аваков допускал в последнее время, то это характерно для большинства системных украинских политиков, отметил эксперт.

«Если смотреть на карьеру Авакова, то это, прежде всего, политический прагматик. Скорее всего, в случае своего прихода к власти на Украине он будет действовать так, как ему подскажет политическая конъюнктура. Если он будет видеть, что ситуация выгодна для переговоров с Россией, то он будет действовать в этом ключе. Если же для него будет выгоднее продолжение вооруженного конфликта, то он будет ориентирован на жесткий сценарий», — подытожил Нейжмаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские власти, по данным СВР, планируют заменить Зеленского на Авакова, как «более управляемую и менее коррумпированную фигуру», которая устроит большинство западных союзников Вашингтона.

Вместе с тем власти США собираются развернуть мощную кампанию по дискредитации Зеленского, чтобы вынудить его покинуть свою должность.

* — внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.