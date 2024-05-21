«Просроченный» президент: что меняет завершение полномочий Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; Личный архив Ивана Мезюхо; 5-tv.ru

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Теперь главе киевского режима в буквальном смысле надо «ходить и оглядываться». Впрочем, как считают эксперты, вряд ли его это спасет.

В ночь на 21 мая 2024 года истекает пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. На Западе все равно продолжат считать его легитимным главой Незалежной. Однако лишь до тех пор, пока он будет послушно выполнять поручения хозяев. В ином случае лидера киевского режима ждет немедленная ликвидация. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru озвучил политолог Иван Мезюхо.

«Если он (Зеленский — Прим. ред.) вдруг выйдет из-под контроля по каким-то причинам, он будет ликвидирован, и США будут реализовывать сценарий военной хунты на Украине, которая будет управлять этим государственным образованием. Потому что в случае ликвидации Зеленского самими же американцами Вашингтон вряд ли пойдет на проведение избирательной кампании по выборам президента Украины. Для этого потребуются деньги и время, которые США не захотят тратить», — заявил эксперт.

Мезюхо уверен, что США не оставят Зеленского в живых, так как он — свидетель американской закулисной политической игры. Будущее президента Украины теперь зависит не только от успеха боевых действий российских войск на харьковском направлении, но и от выборов в США, считает политолог.

«По большому счету Зеленский поставил все не на США, а на администрацию президента Байдена. С Трампом у него вряд ли сложатся такие же отношения, поэтому приход к власти Трампа может сильно осложнить Зеленскому планы по продолжению боевых действий до последнего украинца. И это несмотря на то, что Трамп никакой не пророссийский и так же, как и Байден, исповедует принцип исключительности США на мировой политической арене», — отметил Мезюхо.

Пока же Зеленский продолжит исполнять обязанности президента Украины, будучи уже нелегитимным. Уже в самое ближайшее время, по прогнозу политолога, глава киевского режима столкнется с еще большей нехваткой живой силы в армии, в связи с чем подпишет указ об очередном понижении призывного возраста — теперь с 25 до 18 лет.

«Наемники вряд ли восполнят этот ресурс, поэтому придется мобилизовывать всех подряд. А мобилизационный потенциал на Украине не безграничен, учитывая огромное число граждан, покинувших страну и нежелающих возвращаться на родину», — пояснил эксперт.

При этом «дикая мобилизация» не поможет Украине добыть хоть какие-то успехи на поле боя. Украинские вооруженные формирования будут лишь пытаться демонстрировать победы на фоне так называемой мирной конференции в Европе, которая будет проходить без участия России, уверен Мезюхо.

Сандурская Софья / ТАСС; www.globallookpress.com / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre; 5-tv.ru

«В аккурат к этой конференции, возможно, Зеленский вновь попытается отправить украинских солдат в так называемые „мясные штурмы“, которые не принесут никакого успеха для украинской стороны, потому что всех этих смертников будет ожидать мощная российская артиллерия и решительный ответ в целом вооруженных сил России», — заключил политолог.

Движется к краху

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что режиму Зеленского на Украине со всей очевидностью приходит бесславный конец, и сам глава режима это прекрасно понимает.

«Режим Зеленского, по-моему, движется к краху — политическому, военно-политическому и внутриполитическому. То, что Зеленский не хочет проводить выборы и будет де-факто президентом, свидетельствует только о том, что он не уверен в собственных политических позициях. Иначе никак это истолковать нельзя», — подчеркнул Карасин.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник полагает, что, утратив легитимность, Зеленский будет доказывать свое право оставаться на посту президента с помощью диктатуры и жестоких мер, которые уже совсем скоро станут причинами еще большего кризиса внутри Украины.

«Он будет доказывать свою легитимность жесткостью. Сомнения в законности его власти есть на Украине и за пределами страны. Отсюда понятно, что он будет в каждом видеть человека, который сомневается в том, что он, как и царь, настоящий. Будут применять репрессивные методы что приведет к усугублению политического кризиса внутри страны. Будет более жесткая форма правления, по сути диктатура», — уверен Олейник.

При этом простые украинцы, по словам экс-нардепа, видят тот ужас, что происходит в стране, поэтому все чаще на улицах Киева и других городов идут забастовки против режима Зеленского.

Олейник считает, что на Украине сегодня наблюдается пассивная форма сопротивления властям со стороны граждан. Многие корреспонденты, блогеры сообщают, что на украинских улицах нет людей. Олейник уверен, что это форма протеста против мобилизации.

Политолог Вадим Мингалев, со своей стороны, отметил, что не только среди простых украинцев, и среди олигархов глава киевского режима сегодня не имеет поддержки, так как практически все они крайне недовольны укреплением и ужесточением линии Зеленского и предпочли бы видеть на его месте свою марионетку.

Законная цель

По мнению политолога Алексея Ярошенко, для России Зеленский по истечении срока его полномочий становится законной военной целью. Ярошенко уверен в существовании негласного запрета на уничтожение главы киевского режима с той целью, чтобы Украина сохраняла остатки государственности и было с кем там вести переговоры в случае необходимости. Однако с истечением срока легитимности Зеленского этот запрет будет снят.

«В этом смысле его дни сочтены, потому что нет смысла его держать. С ним после 20 мая нельзя вести переговоры — он никем не избран, просто узурпатор, диктатор, его власть незаконна», — заявил политолог.

Между тем, по данным Службы внешней разведки (СВР) РФ, в США уже активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому на посту президента Украины.

В частности, стало известно, что Вашингтон установил контакты с лидером партии «Европейская солидарность» и экс-президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа также ведется с руководителем офиса главы Украины Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Предполагается, что эти люди могут «стать востребованными» в случае необходимости срочной смены лидера.

Причиной планов США по смене президента Украины стало то, что Зеленский «явно начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины» на фоне истечения срока легитимности на посту президента.

Провал за провалом

По истечении каденции главы государства принято подводить итоги его деятельности и отмечать наиболее важные успехи и достижения на этом посту. В случае с Зеленским отметить можно разве что провалы — один оглушительнее и страшнее другого.

Зеленский много обещал, идя во власть, однако оказался человеком слова, а не дела. Украинцы поняли это в первые же дни после того, как бывший комик уселся в президентское кресло.

Так, амбициозный проект «Большое строительство» предполагал реконструкцию инфраструктуры по всей стране. Однако простые жители никаких улучшений так и не дождались. Деньги выделялись, тендеры осваивались, но дороги в стране до сих пор отвратительного качества.

Не брезговал президент Украины наживаться и на человеческом горе. В пандемию COVID он перераспределил 53% «ковидного фонда» на строительство дорог. Вместе с тем при Зеленском медицинские маски массово вывозились в Китай. Из-за этого в стране образовался дефицит средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Дорвавшийся до власти комик был готов даже продавать гуманитарную помощь. В апреле 2020 года на Украину прибыла крупная партия гуманитарного медицинского груза, которую президент лично отправился встречать.

Каково же было удивление местных жителей, когда «гуманитарка» появилась на прилавках магазинов, принадлежащих народному депутату Украины Александру Гереге. СМИ писали, что Зеленский в курсе происходящего, однако личная выгода для него оказалась важнее жизней людей.

Главарь неонацистов

Масштаб финансовых махинаций Зеленского еще только предстоит выяснить следователям по уголовному делу, которое наверняка в скором будущем будет возбуждено в отношении главы киевского режима, да и не одно.

Однако есть вещи пострашнее воровства денег. При Зеленском в стране начали активно создаваться националистические организации и вооруженные группировки. Власть же никоим образом не пыталась остановить распространение этой заразы, а, наоборот, всячески поддерживала подобные движения. Именно националисты выступали против мирного урегулирования конфликта в Донбассе и стали поначалу основной боевой силой режима.

Нельзя не вспомнить и дискриминационные законы, направленные против русскоговорящих жителей Украины и других национальных меньшинств. Еще до начала спецоперации украинский язык стал обязательным не только на государственной службе, но и для учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Но, безусловно, самым чудовищным провалом, а, точнее, преступлением, за которое Зеленскому грозит проклятие не одного поколения украинцев, — это отправка на убой и бегство за границу миллионов сограждан, и по сути гибель родной страны.

Да, конфликт начали еще предшественники Зеленского в украинской власти, но он обещал его закончить, и именно за это граждане Украины поддержали его на выборах.

Однако он не просто не сдержал обещание — именно при Зеленском местечковые боестолкновения превратились в полномасштабные кровопролитные боевые действия; именно Зеленский привел на украинскую землю — впервые со времен Великой Отечественной войны — иностранную солдатню и наемников-головорезов; именно Зеленский на корню уничтожил все малейшие надежды на установление мира и продолжает вбивать в головы украинцев фантазии о скорой «перемоге».

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда приведет Украину агония режима Зеленского.