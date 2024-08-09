«Москва 2030»: летающее такси и суперпоезд можно создать на Тверском бульваре

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

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Гостей ждет множество мастер-классов, связанных с будущим столицы.

Жителей и гостей столицы приглашают посетить форум-фестиваль «Территория будущего — Москва 2030», в рамках которого на Тверском бульваре проведут мастер-классы. Для посетителей представят инновации в сфере транспорта и фешен-индустрии. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С 9 по 11 августа в архитектурном бюро у памятника Сергею Есенину гости смогут посетить серию мастер-классов.

Под руководством преподавателей они соорудят макет футуристичного вокзала со светодиодной подсветкой. Распишут автомобиль будущего, оформят дизайн летающего такси и задекорируют умный, скоростной поезд с электродвигателем.

Кроме того, на Тверском бульваре откроется дизайн-студия, где гости изучат современные тенденции в моде и создадут элементы образа. Участники вместе с педагогом изготовят стильное портмоне и создадут макет Telegram-канала, посвященного моде.

Также посетителей приглашают создать игру, связанную с фешен-индустрией, и задекорировать обувь с помощью трафаретов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что для горожан в Москве проведут тренировки на развитие координации.