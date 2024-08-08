Собянин: в московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

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Все перенесли транспортировку хорошо.

В больницы Москвы поступили пятеро пострадавших из Курской области. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Двое детей эвакуированы вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших — в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, один человек — в ГКБ имени Ф. И. Иноземцева», — рассказал глава столицы.

По словам Собянина, пострадавшие перенесли транспортировку хорошо и находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. К лечению курян привлечены лучшие специалисты столицы.

Мэр Москвы также подчеркнул, что в Курск направлены дополнительные бригады медицинских специалистов.

Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По последним данным, в результате атаки пострадали более 30 человек, включая детей. 7 августа ранение получил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, по его автомобилю ударил украинский дрон. Журналиста также доставили на лечение в Москву.

В то же время союзники Украины из США и Европы никак не осудили атаку на мирное население. В Евросоюзе отметили, что не уменьшат помощь Киеву на фоне стрельбы по гражданским и даже подчеркнули, что «Украина имеет право не только защищаться, но и наносить удары по территории РФ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж расстрелянной боевиками ВСУ беременной женщины рассказал о ранении их сына.