«Какой-то треш»: обвиненная в алкоголизме Бузова заявила о проблемах со здоровьем

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Переживаниями артистка делится с подписчиками.

Обвиненная в алкоголизме популярная певица Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со сном и здоровьем. О трудностях артистка рассказала в своем личном блоге, понадеявшись на поддержку любимых поклонников.

Не так давно бывший избранник исполнительницы Денис Лебедев заявил, что звезда страдает от пристрастия к спиртным напиткам — якобы знаменитость во время их отношений каждый день выпивала. Сама Ольга на шокирующую новость никак не отреагировала, но менеджер Бузовой отметил, что слова экс-возлюбленного певицы не имеют ничего общего с правдой.

Теперь у Бузовой начались проблемы со здоровьем. Только не из-за спиртного, а из-за тяжелой акклиматизации и смены часового пояса после долгих съемок в Колумбии. Певица рассказала, что никак не может наладить сон и прийти в норму.

«Какой-то треш. Я никогда не думала, что мне так сложно будет в московское время», — призналась Бузова.

Не помогает даже снотворное — певица принимает перед сном таблетки, однако все равно не может уснуть, из-за чего приходится отменять все утренние дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами.