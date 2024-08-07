Собянин назвал главные строительные проекты Москвы, завершенные в этом году

Собянин: с начала года в Москве построено 48 объектов социальной инфраструктуры

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Всего за семь месяцев было построено 23 здания школ и детских садов.

Москва пополнилась с начала 2024 года 48 новыми объектами социальной инфраструктуры, включая дворец тенниса в «Лужниках». Об этом в личном Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Несмотря на санкционное давление, московские специалисты сохраняют высокие темпы работы», — подчеркнул Собянин.

Отмечается, что кроме 23 школ и детских садов, было построено восемь медицинских и десять спортивных объектов. В частности, полностью завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Раменки» и дворца тенниса в «Лужниках».

Мэр также добавил, что за эти месяцы в общей сумме было возведено не менее семи объектов культуры. Среди прочего, построены и три здания нового кампуса МГТУ имени Баумана.

Собянин подчеркнул, что программа реновации все также выступает приоритетной задачей. Так, она завершена уже в шести районах Москвы, в общей сумме за семь месяцев было возведено 2,2 миллиона квадратных метров жилья.

Среди других достижений — семь объектов ж/д транспорта, в которые входит и полностью новый городской вокзал Митьково МЦД-3.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации в городе — за семь лет.