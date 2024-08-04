Вплоть до замены роговицы: почему нельзя засыпать в контактных линзах
Офтальмолог Сагоненко: сон в линзах приведет к кислородному голоданию роговицы
Фото: www.globallookpress.com / martin schrampf
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Во время сна создаются благоприятные условия для попадания вредоносных микроорганизмов в пространство между линзой и глазом.
Кислородное голодание роговицы и риск развития инфекции может возникнуть, если спать в контактных линзах после ношения их днем. Об этом в беседе с порталом «Dоктор Питер» рассказал офтальмолог Дмитрий Сагоненко.
По его словам, во время сна создаются благоприятные условия для попадания микроорганизмов в пространство между линзой и глазом. Теплая и влажная среда способствует их размножению, увеличивая риск развития воспаления роговицы или слизистой оболочки.
«При этом в тяжелых случаях требуется не просто лечение каплями, а сложная и дорогостоящая операция — кератопластика (замена собственной больной роговицы пациента на донорскую прозрачную)», — говорит Дмитрий Сагоненко.
Кроме того, роговица, лишенная кровеносных сосудов, получает питание и кислород через жидкость внутри глаза и поверхность век. Наличие линзы нарушает этот естественный обмен, создавая препятствие для доступа кислорода к тканям. В результате роговица страдает от гипоксии, что приводит к прорастанию кровеносных сосудов в ее прозрачную структуру. Это, в свою очередь, вызывает помутнение роговицы.
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