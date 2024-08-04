День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины: что можно и нельзя делать 4 августа

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Существует ряд запретов и рекомендаций в этот день. Как же вести себя верующим?

Сегодня, 4 августа, христиане отмечают день святой Марии Магдалины, которая была одной из самых преданных последовательниц Иисуса Христа, впоследствии заслужившей стать первой, кому он явил весть о своем воскрешении.

В этот день верующие придерживаются ряда запретов и рекомендаций. О том, что можно делать, а что нельзя — в материале 5-tv.ru.

Равноапостольная Мария Магдалина

Марию Магдалину считают покровительницей миссионеров и проповедников, учителей и социальных работников. Верующие просят у нее даровать смирение и в то же время смелость.

О Марии Магдалине известно немногое. Она лишь несколько раз упоминается в Новом завете. Мария происходила из города Магдала (Мигдал-Эль, отсюда и ее второе имя) в Галилее (север современного Израиля).

Из-за неправильного перевода Евангелия появился стереотип, что Магдалина была блудницей до того, как стать верной ученицей Христа. Она была грешницей, но не подразумевалось, что именно блудницей.

Иисус простил ей грехи и исцелил ее от одержимости семью демонами, после чего она последовала за ним и помогала ему в земных делах.

Также Мария Магдалина принесла людям благую весть о воскресении Иисуса.

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Важные дела в этот день

В праздник святой Марии Магдалины главной традицией для верующих является посещение церкви и участие в богослужении.

Перед ее иконой люди зажигают свечи и просят о помощи. Считается, что она может помочь в любовных делах, исцелении от болезней и избавлении человека от грехов.

По народным поверьям, если полить растения в этот день, то они будут лучше расти.

Также, чтобы принести в дом богатство, рекомендуется подмести пол березовым веником.

Главные запреты

Чтобы сохранить душевный покой и гармонию, верующим рекомендуется придерживаться некоторых правил. Например, в этот день нельзя посещать шумные мероприятия, развлекаться и проводить досуг за активными играми.

Людям советуют воздержаться от физических нагрузок, связанных с работой в огороде. Также лучше перенести уборку по дому на другой день, иначе это может принести человеку неудачи. Если следовать поверьям, то и мытье головы нежелательно. Считается, что это приводит к беде.

Народные приметы гласят, что в праздник лучше не оставлять окна и двери открытыми во время грозы.

Кроме того, этот день должен проходить в мирной и гармоничной обстановке, так что следует избегать ссор и конфликтов.