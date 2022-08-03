Марии Ягодница: почему 4 августа нужно обязательно мыть окна

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На Руси 4 августа женщины вместо работы в поле отправлялись в лес собирать малину, чернику и ежевику, а также занимались домашними хлопотами.

Православная церковь 4 августа почитает память святой равноапостольной Марии Магдалины, которую в народе еще называют Марией Ягодницей.

Равноапостольная Мария Магдалина

О Марии Магдалине известно немногое. Она лишь несколько раз упоминается в Новом завете. Мария происходила из города Магдала (Мигдал-Эль, отсюда и ее второе имя) в Галилее (север современного Израиля). В Евангелии сказано, что при жизни она была красива и вела грешную жизнь.

Иисус исцелил Марию от одержимости семью демонами, после чего она последовала за ним и помогала ему в земных делах. Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими исцеленными им женами. Она не оставила Христа в те моменты даже когда его ближайшие ученики начали колебаться в вере. Мария Магдалина стала свидетельницей его мучений и воскресения. Она была на Голгофе при его казни, присутствовала при погребении и первая увидела Иисуса воскресшим.

Репродукция картины Вечеллио «Кающаяся Мария Магдалина». © РИА Новости / РИА Новости

В православии Марию Магдалину почитают исключительно как одну из жен-мироносиц, то есть тех женщин, которые утром в первый день после страстной субботы пришли ко гробу Иисуса, чтобы умастить его тело благовониями (миром), и обнаружили, что тела нет. В некоторых источниках Марии отводится особая роль: она пришла ко гробу первой и плакала, думая, что тело украли. Однако ей явился Иисус Христос и попросил ее сообщить всем ученикам о том, что он воскрес.

Если обратиться к Евангелию от Иоанна, то можно узнать, что после воскрешения Христа Мария Магдалина вместе с Богородицей отправились в Эфес к Иоанну Богослову, где помогали ему в трудах. Также указывается, что Мария Магдалина принесла благую весть о воскресении в Рим. Есть предположение, что с этим путешествием связана известная пасхальная традиция, а именно крашение яиц.

Легенда говорит, что Мария пришла к императору Тиберию и объявила о воскресении Христа. Правитель заявил, что это невозможно, как невозможно, чтобы куриное яйцо стало красным. Сразу после этого куриное яйцо в его руке окрасилось красным. Другой вариант предания гласит, что Мария подарила императору куриное яйцо, уже окрашенное в красный. Этот подарок пробудил в Тиберии любопытство, Мария рассказала ему о Христе, и император уверовал.

Вот что сказано в житии Марии об этом эпизоде: «Христиане же того времени, узнав о значении и силе впечатления, произведенного подношением святою Мариею Магдалиною императору Тиверию красного яйца со словами: „Христос Воскрес!“ — начали подражать ей в этом и, при воспоминании Воскресения Христова, стали дарить красные яйца и говорить: — Христос Воскрес!.. Воистину Воскрес!..»

Смерть ее была мирной и случилась в Эфесе. Нетленные мощи Марии Магдалины в IX веке перенесли из Эфеса в Константинополь и поместили в храме монастыря святого Лазаря. На сегодняшний день части ее мощей находятся в разных странах.

Образ Марии Магдалины как верной спутницы и последовательницы Иисуса Христа сохранился в культуре и конспирологии (здесь именно с ней связывают идею Святого Грааля). Ей посвящено немало литературных и музыкальных произведений, бесчисленное количество картин, несколько фильмов. До наших дней сохранился апокрифический текст II века, названный «Евангелие от Марии». Все это делает фигуру Марии Магдалины уникальным культурным и историческим феноменом.

Традиции 4 августа на Марию Ягодницу

На Руси день поминовения Марии Магдалины называли Марья Суровица, Мария Ягодница, Сладостница, Огненная Мария, Марья — сильные росы, Мария добрый день. В названиях отразились народные представления как о самой святой (с одной стороны, она несла благую весть, с другой — ее, наравне с пророком Ильей, почитали как повелительницу молний и грома), так и времени ее почитания (грозовая, дождливая пора, время сбора ягод).

Марию считали заступницей от холеры, еще ей молились об избавлении от бесов и нечистых страстей. 4 августа никто не работал в поле, чтобы не прогневать святую. Верили, что в противном случае Мария может и убить человека молнией. Зато хозяйки трудились дома — один из распространенных обрядов 4 августа — обмести окна троицким березовым веником. Окна мыли, занавески стирали — все для того, чтобы через окно солнце осветило все в доме. Считалось, что это принесет достаток и благополучие.

На Руси в эту пору поспевали многие лесные ягоды, поэтому женщины отправлялись в лес для их сбора. Собранные в лесу ягоды крестьяне расходовали на варенье и компоты, а также пекли пироги.

Считалось, что роса, которая выпадает на Ягодницу, смертельна и приносит беды, однако для женщин она полезна и благотворным образом влияет на здоровье. Росу собирали в утреннее время — обязательно в серебряную посуду. Ей было необходимо умыться и обратиться с просьбой к Марии Магдалине одарить небывалой красотой.

В народном календаре день получил название Марии Ягодницы, так как на Руси к началу августа поспевали различные ягоды. Женщины отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику и с полными корзинами возвращались домой. Из собранных ягод делали варенья, джемы, варили компоты, а также в этот день было принято готовить ягодный пирог.

Что нельзя делать 4 августа

Из-за обилия росы считалось запретным делом заниматься посевом льна 4 августа. По поверью, на Марию Ягодницу масличная культура окажется лишена всех своих свойств и не пойдет на пошив одежды.

Еще одно суеверие гласило, что домашний скот, выведенный на пастбище, может пасть намертво — от той же росы. Если же 4 августа шел ливень, то скотину на поле не выводили, опасаясь удара молнии.

Кроме прочего, запрещались сквернословия и семейные разбирательства.

Что можно делать на Марию Ягодницу

Солнечный свет 4 августа считался особенным. Его называли «Марьиным светом». В доме нужно раздвинуть шторы и занавески, помыть окна, чтобы ничто не мешало проникнуть такому свету в дом.

Ягодницей или Сладостницей праздник назвали потому, что 4 августа по традиции отправлялись в лес за ягодой. К этому времени поспевает черника, черная и красная смородина, а также другие. После сбора ягод хозяйки принимались за приготовление заготовок на зиму — варенья, компотов и так далее.

Роса утром на Ягодницу считается особенной. Если ей умыться, она подарит молодость, а коже — белизну. Еще лучше, если в доме есть серебряная посуда. В такую посуду набирают росу и умывают ею лицо — для молодости и красоты.

Простым березовым веником или тем, что остался после Троицы, рекомендуется сметать паутину в доме, обметать окна. По поверьям, это выгонит из дома нечисть и все плохое, а Мария осветит жилище очистительным светом, в доме наступит благополучие.

Хороший день, чтобы заняться своей красотой. Данная примета касается по большей части женщин. Можно стричься, делать прическу, окрашивание волос, маникюр, педикюр, косметологические процедуры, использовать маски для лица, крема и так далее, покупать новую одежду, аксессуары, украшения.

Сон в ночь на 4 августа чаще является позитивным, говорит о хороших переменах в ближайшем будущем, может указать на ключевое событие, после которого та или иная сторона жизни человека переменится к лучшему.

Приметы на 4 августа