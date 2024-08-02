С Днем ВДВ: прикольные открытки и поздравления своими словами

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Как порадовать своих знакомых десантников, если нет возможности поздравить с этим праздником лично?

Сегодня, 2 августа, в России традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ) — праздник тех, кто отважно выполняет самые сложные задачи в тылу врага. В день легендарных «голубых беретов» 5-tv.ru решил вспомнить историю этого праздника и заодно сделать подборку картинок с поздравлениями для ваших родных и знакомых десантников.

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История праздника

Дата праздника выбрана не случайно — 2 августа 1930 года боевая группа из 12 человек впервые в истории СССР совершила маневр по десантированию на парашютах. Произошло это в рамках учений под Воронежем. Руководил группой Леонид Минов — первый отечественный военный парашютист.

Всего через год в Красной Армии был сформирован первый десантный отряд, а уже в 1933 их количество увеличилось почти до 30. Десантники сражались на полях советско-финляндской и Великой Отечественной войн, за что более 250 отважных бойцов ВДВ были удостоены звания Героев Советского Союза.

Голубые береты

Узнаваемая форма с тельняшками и голубыми беретами была введена в обращение военачальником и командующим Воздушно-десантных войск с 1954 по 1979 годы (с перерывом в 1959–1961 годах). Именно благодаря его усилиям ВДВ усилили свою огневую мощь и мобильность, став теми самыми элитными войсками, которыми они являются и по сей день. Отдавая дань памяти своему легендарному руководителю, многие десантники в шутку расшифровывают ВДВ как «Войска дяди Васи».

Заплыв в фонтане

Традиция же праздновать День ВДВ появилась совсем недавно. Зародилась сама традиция в 90-х, а официальный статус приобрела и вовсе в 2006 году, когда президент России подписал указ об учреждении этого праздника. А вот корни традиции этого дня — купания в фонтанах — доподлинно неизвестны.

Кто-то утверждает, что этот обычай связан с празднованием православного Ильина дня, который также выпадает на 2 августа. Святой пророк считается покровителем ВДВ, поэтому бойцы десанта в этот день имели традицию умываться родниковой водой или окунаться в озера. Так как в городских условиях найти подходящий водоем проблематично — на замену озерам пришли фонтаны.

По другой, но схожей версии, в Ильин день, согласно народным приметам, обитающая в воде нечисть может утащить человека на дно. Отважные же десантники без раздумий бросаются в воду, чтобы доказать, что им не страшен даже сам черт.

Креативные поздравления

Поздравить же своих близких или знакомых с Днем ВДВ лучше всего теплыми и искренними словами благодарности за их нелегкую службу и неоценимый вклад в безопасность родного Отечества. Например, так:

«Служба в ВДВ — это не просто профессия, это призвание, требующее невероятной силы духа, отваги и мастерства. Твое дело — это символ надежности и преданности. Пусть каждый день служит подтверждением твоего профессионализма и мужества!»

«Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже нашей Родины, кто не боится высоты и всегда готов к подвигу. Ты — настоящий герой! Твоя стойкость, выносливость и преданность — это то, что делает нашу страну сильнее. Пусть всегда рядом будут верные товарищи и любимые люди!»

Красивые открытки на День ВДВ