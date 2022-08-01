Ильин день: почему 2 августа нельзя купаться и долго смотреть в зеркало

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Издавна день Ильи-пророка считается крайне тяжелым, но и благодатным одновременно.

Согласно церковному календарю, 2 августа традиционно считается днем поминовения пророка Ильи. Образ пророка на Руси тесно переплетался с божеством Перуном, покровительствовавшим у язычников плодородию, грому и дождю.

Пророк Илия

Илия — самый почитаемый библейский ветхозаветный пророк. Он жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве.

Доподлинно ничего неизвестно о происхождении пророка Илии, о его родословии, и даже его имя, возможно, не является именем собственным.

Святой Илия родился за 900 лет до Рождества Христа в Фесвии Галаадской (территория современной Иордании). Когда мальчик появился на свет, его отцу было видение, будто с его новорожденным сыном как с равным беседуют мудрые старцы, «кормят его пламенем и пеленают огнем».

Видение оказалось пророческим. Ребенок вырос ярым защитником веры и поклонения единому Богу. Уже в юношестве Илия показывал пример богоугодной и праведной жизни. Он удалился в пустыню и проводил время в молитвах и строгом посту.

Повзрослев, Илия был послан Богом в Израиль служить царю-язычнику Ахаву. Пророк просил правителя и израильский народ обратиться к истинному Богу, иначе царство постигнет голод. Тот отказался делать это, и вскоре везде наступила страшная засуха.

Тогда пророк предложил построить два жертвенника: один — языческому богу Ваалу, а другой — христианскому Богу. Утром люди стали возносить молитвы и приносить жертвы, чтобы их бог даровал им дождь. Но все безрезультатно. Вечером пророк Илия положил на свой жертвенник дрова и велел поливать их водой. Пророк стал молиться, и вскоре с неба сошел огонь, сырые дрова загорелись, а небо затянулось плотными облаками, и пошел дождь, которого все так долго ждали.

Став свидетелем этого чуда, израильский народ вновь уверовал в Господа, а Илия за свои подвиги был взят живым на небеса. По преданию за ним с неба спустилась огненная колесница и увезла пророка.

Как указано в Библии, до Илии живым на небеса был взят лишь пророк Енох, живший до всемирного потопа. Впрочем, в православной традиции существует мнение, что Илия был вознесен не на небо, но в некое сокровенное место, в котором он ожидает Второго пришествия Иисуса Христа.

В Евангелие также упоминается, что лишь Илия и Моисей удостоились беседы с Христом во время его Преображения на Фаворе.

Чудеса Илии пророка

По молитве пророка «заключилось» небо и долго не выдавало дождя, из-за чего случился страшный неурожай и голод.

По слову Бога пищу Илие приносили вороны и Ангел.

После его молитвы пища в доме сарептской вдовы не кончалась — не иссякало масло и не заканчивалась мука.

Илия воскресил умершего от болезни отрока сарептской вдовы, который, предположительно, впоследствии стал пророком Ионой.

Низвел огонь на жертвенник с намокшими дровами. По его молитве Бог дал дождь на землю после трехлетнего «заключения» неба.

Говорил с Богом лицом к лицу, закрыв при этом свое лицо.

Низводил огонь с небес как для наказания грешников, так и для знамения истинного Богопочитания.

Разделял реку Иордан на две стороны подобно Моисею, ударив по ней своей одеждою.

Был вознесен живым на небо за особую праведность перед Богом.

О чем молятся пророку Илье

В православной традиции Илию стали называть в народе Ильей.

В день поминовения святого верующие 2 августа идут в храм, чтобы услышать, как молитвами прославляют Илью-пророка. Кроме праздничного молебна, в некоторых храмах проводятся божественные литургии и крестные ходы. Также прихожане в этот день освещают в храмах фрукты и новоиспеченный хлеб, которыми потом угощают близких и раздают нуждающимся.

Люди обращаются к Илье, прося помощи в лечении и любви. На Руси святого молили о дожде в период долгой засухи. Также Илью просили о хорошем урожае и плодородии.

Илия считается покровителем воздушно-десантных войск (ВДВ) и воздушно-космических сил России (ВКС).

Ильин день — 2 августа

На Руси имя святого немного видоизменили для удобства и стали называть Илья-пророк.

В раннем христианстве пророк Илья перенял все черты, присущие ранее языческому богу Перуну-громовержцу в славянской народной традиции. Он — повелитель грома, небесного огня, дождя, покровитель урожая и плодородия. Илью называли «грозным святым».

Бытовало представление о том, что Илья ездит по небу на колеснице, гремит и пускает молнии, преследуя змея. Тот факт, что в конце июля — начале августа часто случаются грозы, окончательно утвердил такой образ в сознании людей. Считалось, что Млечный путь — дорога, по которой колесит пророк, в упряжке из огненных коней. А зимой Илья ездит на санях, поэтому грозы и грома не бывает.

Предки верили: вода, проливающаяся на землю 2 августа, обладает удивительно целебными свойствами. Ее собирали в большие посудины, а затем хранили как можно дольше. При недуге больной мог просто умыться этой водой или сделать примочку — через пару дней проблемы как не бывало.

Изначально Ильин день торжественно праздновался со всеми признаками древнего языческого культа. Считается, что замещение Перуна Ильей-пророком случилась еще до официального крещения Руси, когда только часть киевского боярства приняла христианство.

Кроме того, образ Ильи-пророка пересекался в мирском сознании с былинным богатырем Ильей Муромцем.

Считалось, что в Ильин день и сутки после него нельзя купаться и проводить какие бы то ни было водные процедуры. На Руси верили, что 2 августа пророк Илья справляет в воду малую нужду.

Что можно делать в Ильин день

Традиционно на Руси на Илью пророка усердно молились: о семейном благополучии, здоровье детей и близких родственников, об успехах в труде и учебе. Считалось, что попросивший сегодня помощи у святого, обязательно ее получит.

2 августа полагалось отложить на время работу, в особенности тяжелую. Физический труд в Ильин день считался не только неплодотворным, но и оскорбительным для пророка. Особенно в Ильин день не разрешалось работать в полях, считалось, что грозный Илья может ударить молнией — за грехи.

Также дурным знаком было ссориться в этот праздник и как-либо сквернословить. Неодобрительно на Руси относились даже к дурным мыслям в адрес кого-нибудь.

А вот играть свадьбу или венчаться в Ильин день считается добрым знаком — семьи, появившиеся на свет в этот день, проживут вместе долгую и счастливую жизнь.

В этот день было принято собирать торжественные ужины и угощать пришедших мясными блюдами. При этом не скупились люди и на угощения для нищих. Предки верили: совершившему благое дело сегодня воздастся втройне.

Почему на Илью пророка нельзя купаться

Самым распространенным запретом 2 августа считается табу на купание. В некоторых регионах традиция пошла чуть дальше, и люди старались вообще не купаться со 2 августа до следующего лета.

Почему же в Ильин день нельзя плавать в открытых водоемах? Существует несколько поверий. Так, в народе верили, что именно 2 августа пруды, реки и озера кишат нечистью. Поэтому каждый пожелавший охладиться в воде рискует не вынырнуть и стать жертвой русалок или водяных.

Существует и довольно шуточное поверье: якобы 2 августа Илья справляет в воду малую нужду и еще сутки спустя в водоем лучше не заходить. Также есть вполне логичное объяснение: в конце июля и начале августа часто идут ливневые дожди, вода не успевает прогреваться, да и сильная жара чаще всего идет на спад, поэтому чтобы не простыть, с купанием завязывали.

Что нельзя делать 2 августа

Строго-настрого в Ильин день запрещалось приближаться к водоемам, а тем более купаться в них. В народе считалось, что Илья умчался на небо на огненной колеснице, спасаясь от врагов, а 2 августа является, чтобы наказать грешников, покарав их молнией. У нечисти же есть единственная возможность укрыться — в речках, озерах и морях. Поэтому осмелившийся подойти к водоему рисковал навсегда проститься с жизнью.

2 августа также запрещалось подолгу любоваться отражением в зеркале. Предки верили, что это отнимает жизненные силы, красоту и здоровье. По этой же причине сегодня избегали стрижек.

Ругаться, выяснять отношения, а также клеветать и браниться сегодня опасно. В противном случае придется поплатиться личным счастьем.

Приметы на 2 августа в Ильин день