Собянин пригласил москвичей на масштабный форум-фестиваль «Москва 2030»

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Какие мероприятия ждут посетителей?

В Москве с 1 по 2 августа проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», на котором жители столицы смогут узнать о планах и достижениях города, а также высказать свои предложения. Мэр Сергей Собянин в своем личном блоге пригласил москвичей посетить мероприятие.

В рамках форума будут работать свыше 200 тематических зон на более чем 30 площадках. Там развернут экспозиции, которые посвящены технологиям и знаниям, градостроительству, экономике и транспорту, здоровью и долголетию, спорту и культуре, гастрономии и моде, комфорту повседневности и высоким скоростям.

Кроме того, посетители смогут заняться стрит-артом и посетить показы фильмов, погрузиться в метавселенную ВДНХ и на площадках в 10 парках, приобрести продукцию местных производителей и многое другое.

«Важнейшая тема форума — поддержка участников СВО и жителей новых регионов. На площадках форума развернуты пункты самой крупной городской благотворительной акции «Москва помогает», — обратил внимание Собянин.

Всего в рамках фестиваля пройдет более 35 тыс. мероприятий, в числе которых экскурсии, лекции, практикумы, презентации проектов и другое. В организации мероприятия принимают участие свыше 5 тыс. волонтеров.