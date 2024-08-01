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В основе ответа на этот вопрос лежит выработка «гормона сна» мелатонина.

Человеку желательно ложиться спать в 22-23 часа, ведь в этот период в организме вырабатывается «гормон сна» — мелатонин. Об этом aif.ru рассказала профессор, доктор медицинских наук Вера Ларина.

Современный человек нечасто может позволить себе лечь раньше полуночи, ведь после работы нужно и дела успеть сделать, и интересно досуг провести. Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы засыпать пораньше, ведь мелатонин синхронизирует биоритмы организма человека и влияет на увеличение продолжительности жизни.

«Сон является важнейшим аспектом жизнедеятельности и здоровья человека, а также одним из условий успешной адаптации к меняющимся физическим и социальным факторам. На его долю приходится примерно 30% жизни человека», — объясняет врач.

Продолжительность сна тоже важна. Взрослому человеку достаточно спать от семи до девяти часов, а новорожденным от десяти до 18 часов.

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