Собянин рассказал о строящихся дорогах и транспортных развязках Москвы

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Дорожный каркас города постоянно улучшается, а у жителей появляются новые варианты маршрутов.

Дорожный каркас Москвы продолжает меняться и модифицироваться. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Одним из масштабных проектов стало создание прямого съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в сторону МКАД. Этот проезд позволит снять нагрузку на Каспийской улице, через которую водителям приходилось проезжать. Данный проект готов на 75%.

Кроме того, новая развязка также появится на станции метро Корниловская для снижения нагрузки с соединением между Калужским шоссе и МКАД. Мэр уточнил, что этот проект завершен на 58%.

Финальным проектом, который упомянул Собянин, стал автомобильный мост через Москву-реку в створе ул. Мясищева: на данный момент 75% работ уже выполнено, но продолжается возведение подъездных путей и подземного прохода.

«С открытием моста появится прямая связь между районами Филевский Парк и Хорошево–Мневники. Их жители смогут комфортно добираться до станции БКЛ „Мневники“, а территория Мневниковской поймы будет интегрирована с Национальным космическим центром», — подытожил мэр.