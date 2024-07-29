Кратковременный эффект: чем опасен кофе при недосыпе

Терапевт Якушев: кофе в сочетании с недосыпом может привести к изменению в мозге

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Оказывается, этот тонизирующий напиток может не только взбодрить, но и нанести вред.

Кофе может нанести серьезный вред здоровью и даже негативно повлиять на работу мозга. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал гастроэнтеролог, терапевт Андрей Якушев.

По его словам, при нарушении режима сна кофе влияет на самочувствие не самым лучшим образом. Любители этого напитка пытаются «выжать» из организма максимум, пытаясь таким образом взбодриться. Однако его злоупотребление в сочетании с регулярными недосыпами снижает активность и нарушает работу функций мозга. Это происходит из-за сбоев в нейропластичности — способности к запоминанию.

«Кофе можно выпить разово, чтобы стать бодрым на короткий промежуток времени. Но, если человек системно недосыпает и при этом постоянно принимает кофеин, то это может привести к пагубным последствиям», — подытожил эксперт.

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