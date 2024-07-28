Собянин рассказал, как за пять лет преобразилась Некрасовка

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Район расположен за пределами МКАД в Юго-Восточном административном округе Москвы.

Успешно продолжается развитие московского района Некрасовка. Основной акцент делается на решение вопросов транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В 2019 году мы построили здесь метро и для обслуживания поездов открыли электродепо „Руднево“. На базе станции „Некрасовка“ создали транспортный узел — он стал главным общественным пространством района. Неподалеку появился дворец спорта с бассейнами и ледовой ареной, а также большой ландшафтный парк», — указал Собянин.

В районе активно строятся объекты социальной инфраструктуры. За пять лет было сдано десять детских садов, четыре школы, два спортивных объекта и подстанция скорой помощи.

В 2025 году планируется завершение строительства детско-взрослой поликлиники, в настоящее время ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Некрасовка — расположенный за пределами МКАД район в Юго-Восточном административном округе Москвы, а также соответствующее ему муниципальное образование.