Смешинка попала: Харрис неожиданным образом отреагировала на голос Байдена

Евгения Романова 20 0

Камала Харрис залилась диким смехом, услышав голос Байдена под аплодисменты

Смешинка попала: Харрис неожиданным образом отреагировала на голос Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Tierney L. Cross - Pool via CNP

Тема:
Выборы президента США 2024

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Американский вице-президент выступила в предвыборном штабе.

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, которая намерена получить номинацию на должность американского лидера от Демпартии, расхохоталась в ходе выступления в предвыборном штабе. Особенно «смешинка попала» к ней во время разговора с главой США Джо Байденом по громкой связи. Видео с этим моментом опубликовано на YouTube-канале Харрис.

Так, выступая перед аудиторией, Харрис начала громко смеяться на фоне аплодисментов. Тогда она обратилась к Байдену.

«Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?» — спросила вице-президент.

В ответ по громкой связи голос, похожий на Байдена, сказал, что «смотрит». Это дало толчок для новой волны смеха Харрис.

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Издание The Daily Mail отмечает, что Камала Харрис известна своим «диким смехом в случайные моменты». Из-за такой особенности кандидат в президенты США Дональд Трамп прозвал ее «Смеющаяся Камала».

На днях Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Он намерен доработать свой действующий срок до конца. При этом Байден поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата на пост президента США от Демпартии. Он призвал демократов объединиться, чтобы не дать его бывшему оппоненту Дональду Трампу занять кресло в Белом доме.

Спустя несколько часов после этих слов Харрис подала уведомление о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию Штатов. Сама политик заявила, что намерена выиграть номинацию от Демпартии. Она также поблагодарила Байдена за выраженную ей поддержку. Предвыборный штаб Джо Байдена стал называться «Харрис в президенты».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Байден вышел из гонки за президентское кресло. К слову, Дональд Трамп его уже окрестил худшим президентом в истории. Он также заявил, что одолеть Харрис ему будет легче, чем Байдена.

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