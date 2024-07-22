«Предстоит плыть по неизведанным водам»: почему власти США боятся победы Трампа

Axios: власти США боятся, что Харрис не сможет победить Трампа на выборах

Фото: Reuters / Tom Brenner

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Почему Харрис может проиграть и кто прозвал ее «преследовательницей»?

Действующий глава США Джозеф Байден продолжал участвовать в президентской гонке, несмотря на плачевное состояние здоровья, потому что боялся победы на выборах своего предшественника Дональда Трампа. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на троих помощников хозяина Белого дома.

По информации источников издания, под давлением однопартийцев Байден согласился выйти из президентской гонки, однако сохранил свои опасения по поводу того, что вице-президент страны Камала Харрис проиграет Трампу.

Опасения Байдена разделяет и 44-й президент Штатов Барак Обама.

«В предстоящие дни нам предстоит плыть по неизведанным водам, но у меня есть исключительная уверенность в том, что лидеры нашей партии смогут создать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат», — цитирует издание слова бывшего американского лидера.

К тому же, бывшие помощники вице-президента сообщили, что о Харрис ходят слава сложного руководителя, который постоянно допрашивает своих сотрудников и занимается «преследованием персонала», что может серьезно понизить ее шансы на победу в президентской гонке.

21 июля Байден сообщил, что больше не намерен принимать участие в президентской гонке. На место кандидата от Демократической партии он предложил вице-президента страны Камалу Харрис.

Ранее 5-tv.ru раскрыл, кому позвонила Харрис после выхода Байдена из президентской гонки.