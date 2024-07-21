След пули: врач Трампа раскрыл подробности его ранения при покушении

Фото: Reuters / Brendan McDermid

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Нападение на кандидата в президенты США случилось 13 июля. Он чудом выжил.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон раскрыл подробности ранения кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Новые детали он изложил в документе, передает The Washington Post.

«Трамп получил рану шириной два сантиметра от следа пули, «которая прошла по хрящевой поверхности уха», — говорится в статье.

Также Джексон рассказал, что не было необходимости на рану Трампа накладывать швы. Однако кровотечение периодически по сей день происходит, поэтому требуется наложение повязки. Это связано с тем, что в ухе находится множество кровеносных сосудов.

После ранения ухо отекло, но сейчас рана уже стала заживать правильно. Позднее Трампу могут потребоваться дополнительные обследования, включая комплексную проверку слуха.

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Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик.

На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

Позднее в Сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа. С помощью графики смоделирован полет пули, которая ранила политика. По этой 3D-реконструкции отчетливо видно: не поверни Трамп голову за секунду до выстрела, вряд ли бы выжил.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выступил на сцене впервые после покушения. Сторонники политика уверены, что он сможет снова сделать «Америку великой» и наладит отношения с Россией.