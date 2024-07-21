След пули: врач Трампа раскрыл подробности его ранения при покушении
Экс-врач Белого дома Джексон: рана Трампа по-прежнему иногда кровоточит
Фото: Reuters / Brendan McDermid
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Нападение на кандидата в президенты США случилось 13 июля. Он чудом выжил.
Бывший врач Белого дома Ронни Джексон раскрыл подробности ранения кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Новые детали он изложил в документе, передает The Washington Post.
«Трамп получил рану шириной два сантиметра от следа пули, «которая прошла по хрящевой поверхности уха», — говорится в статье.
Также Джексон рассказал, что не было необходимости на рану Трампа накладывать швы. Однако кровотечение периодически по сей день происходит, поэтому требуется наложение повязки. Это связано с тем, что в ухе находится множество кровеносных сосудов.
После ранения ухо отекло, но сейчас рана уже стала заживать правильно. Позднее Трампу могут потребоваться дополнительные обследования, включая комплексную проверку слуха.
Покушение на Дональда Трампа
Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик.
На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.
Позднее в Сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа. С помощью графики смоделирован полет пули, которая ранила политика. По этой 3D-реконструкции отчетливо видно: не поверни Трамп голову за секунду до выстрела, вряд ли бы выжил.
В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.
Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выступил на сцене впервые после покушения. Сторонники политика уверены, что он сможет снова сделать «Америку великой» и наладит отношения с Россией.