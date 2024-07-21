Необычный политик: чего ждать во второй раз от Трампа на посту президента США

Фото, видео: Reuters / Brian Snyder; 5-tv.ru

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Как поведет бизнесмен американскую политику в случае вступления на пост главы страны?

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп старается создать образ, который заключается в первую очередь в том, что он отличается от всех остальных, а также откровенен с людьми. В его силах наладить отношения с мировыми политиками.

Он не будет лицемерить, прикрываясь правами человека, а четко обозначить, что плохо для США. Так, Трамп понимает, что страну нельзя втягивать в долгие конфликты. Кроме того, его избирательная кампания заключается в непонимании того, что США нашли в Украине. Обо всем этом рассказал политолог, востоковед США Низар Фарсах в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Фарсах рассказал, что главный образ, который пытается создать Трамп — это то, что он отличается от всех остальных. Так, политик заставляет голосовать американцев за него, говоря имя, что все войны, плохая политика, в том числе внешняя, которая была у США прежде — будь то от республиканцев или демократов — связаны с отсутствием у элит интересов американцев в сердце.

«А вот я (Трамп. — Прим. ред.) делаю все по-другому. Все говорят, что мы должны демонизировать Россию, что мы должны демонизировать Китай. Я говорю: нет. Хорошие отношения — это всегда хорошо. Мы должны говорить со всеми. И я очень хороший переговорщик. Я собираюсь прийти к какому-то пониманию, как я пришел к пониманию с Северной Кореей. Все думали, что это невозможно, а мне удалось, потому что я делаю все по-другому. Я необычный политик», — сказал Фарсах, говоря как бы за Трампа.

Эксперт выразил уверенность, что американский политик сможет наладить «нашу внешнюю политику», чтобы показать, насколько он отличается от других. Кроме того, подчеркнул Фарсах, Трамп хочет быть откровенным президентом с Китаем и Россией. Так, в случае введения санкций в отношении США, будет ответ в виде двойных рестрикций, «если вы выходите вести с нами бизнес, вам лучше, знаете ли, играть по правилам».

Трамп не намерен использовать риторику о правах человека и тому подобное, отметил Фарсах. Он просто скажет: «это плохо для Америки, поэтому вы должны прекратить это делать» или «мы позаботимся о том, чтобы вы заплатили большую цену за это».

Аналогичная ситуация и с Россией: будь то война на Украине или общая российская внешняя политика, Трамп будет подходить очень транзакционно.

«То есть, у нас, американцев, есть такие-то интересы. Но если вы попытаетесь, знаете ли, ущемить наши интересы, мы удвоим удар и ударим по вам еще сильнее», — пояснил востоковед Фарсах.

Консерваторы в целом, но особенно партия Трампа считают, что Соединенным Штатам нужно проецировать свою силу, но втягиваться в долгую войну и получать истощение им не хочется. Вашингтон сегодня считает, что нужно бить сильно и не заботиться о каких-либо правах, в том числе человека, все должны бояться. Все должны знать, что с США связываться нельзя.

Исторически так сложилось: противники Штатов, одержавшие победу над ними, — те, кто втянул Америку в долгую войну, от которой та устала. Таким образом, Трамп пытается донести, что новая страна не попадет в такую ловушку. Следовательно, либо Вашингтон нанесет сильный удар, либо заключит какую-то сделку.

«Потому что в случае с Украиной кампания Трампа не понимает, в чем заключается интерес США к Украине. Их аргумент заключается в том, что „Украина находится в Европе. Это европейская проблема“. Пусть европейские страны НАТО ведут войну. Нам не нужно в нее ввязываться», — сказал политолог.

Трамп — «очень хороший переговорщик», он считает, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным один на один. Кандидат в лидеры США знает, как наладить контакт с политиками, добиться их уважения и заставить понять, что он бизнесом.

«Так что, если ты чего-то хочешь, ты должен дать мне что-то. Итак, он будет другим политиком, который очень четко обозначает свои интересы и добивается желаемого, используя искусство сделки», — заключил Фарсах.

Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал политик. На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Трамп подготовил масштабную кампанию против вице-президента США Камалы Харрис.