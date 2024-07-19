Это финиш? Семья Байдена думает о его выходе из президентской гонки

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Накануне американский лидер заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Но вернется ли он после нее к борьбе за пост?

Семья действующего лидера США Джо Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки. Об этом сообщает NBC.

По информации СМИ, близкое окружение Байдена уверено в том, что если 81-летний президент не примет решения баллотироваться на второй срок, то будет руководствоваться желанием помочь Демократической партии победить своего оппонента Дональда Трампа. Семья Байдена, как утверждают источники, продумывает план выхода из гонки в соответствии с графиком действующего лидера.

Близкие, как утверждается, особое внимание обращают на влияние предвыборной гонки на состояние здоровья Байдена и стабильность в стране. При этом после провальных дебатов СМИ писали о том, что он именно под давлением семьи намерен не прекращать борьбу за пост, о чем также утверждает и предвыборный штаб.

Белый дом позднее назвал публикацию NBC об обсуждениях семьи Байдена недостоверной информацией, призвав «сохранять веру» в президента США.

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Накануне, 18 июля, Джо Байден заболел коронавирусом (COVID-19), он сдал положительный тест. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, он уйдет на самоизоляцию, несмотря на легкие симптомы и неоднократную вакцинацию. Буквально сразу же лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал в ходе личной встречи Байдена выйти из президентской гонки.

При этом сам Байден заявлял на саммите НАТО, что считает себя «самой лучшей кандидатурой для управления страной». Но даже бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что нынешний лидер США не сможет победить на выборах своего оппонента Дональда Трампа.

При этом свой провал на дебатах Байден признал. По его словам, причиной неуспешного выступления является только он сам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина и назвал его просто «чернокожим мужчиной».