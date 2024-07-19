Коронавирус Байдена может быть обманом Белого дома

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Все ради того, чтобы президент натворил как можно меньше оплошностей во время предвыборной гонки.

Что же на самом деле происходит в американской большой политике — разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Думал ли автор легендарного интернет-мема, что его детище снова будет набирать лайки и перепосты? Ковид, якобы сбивающий Байдена с трапа, теперь реально может выбить его из гонки с Трампом.

«Я только что разговаривала по телефону с президентом Байденом, и он поделился своим глубоким разочарованием от того, что не сможет присоединиться к нам сегодня. У него только что взяли положительный тест на COVID. Он должен защитить не только себя, но и всех нас», — сообщила президент и исполнительный директор UnidosUS Джанет Мургуйя.

Тут правда вопрос, ковид ли это у Байдена или воспаление хитрости у коллег по партии? Отчего же он и его окружение без масок в машине, в самолете?

«Каждый демократ, кроме Байдена, знает, что его карьера мертва. Осознает ли он, что практически вся партия отказалась от него?» — задался вопросом корреспондент NBC Чак Тодд.

По данным опросов, это действительно так. 65% демократов хотят, чтобы Байден вышел из гонки. Трампа в его партии, наоборот, поддерживают 70%. Причем жареным запахло до объявления о ковиде. По данным американской прессы, в частных беседах видные демократы призывали Байдена уйти еще после проваленных дебатов с Трампом.

«Джеффрис и Шумер в частном порядке предупредили Байдена, что он может поставить под угрозу демократов. Лидеры демократов на отдельных встречах на прошлой неделе заявили, что кандидатура Байдена может подорвать надежды партии на контроль над Палатой представителей и Сенатом», — пишет Washington Post.

Пишут даже о проекте прощальной речи, который подготовил некий спонсор Демпартии, чтобы Байден мог уйти со сцены красиво, а не как после дебатов, когда ему помогала жена. В речи якобы есть обороты вроде «спасение души Америки — главная задача» и «надо дать дорогу молодым». Сам Байден, правда, не горел желанием выходить из гонки.

«Эта новость о положительном тесте на ковид появилась, когда президенту, действительно, нужно быть здесь, когда Белый дом хочет, чтобы он вел кампанию, произносил речи, говоря критикам, что он может быть активным и участвовать в предвыборной кампании. Худшего момента для этого и быть не могло», — подчеркнули в эфире ABC News.

Ковид или нет — лично для Байдена оба варианта плохи. Но и для демократов проблема. Нужно выставить кандидата, сопоставимого с набирающим популярность Трампом, а такого кандидата у Демпартии нет.

«Кто-то утверждает, что кандидатом должна стать Мишель Обама. Но она не обладает нарциссизмом, необходимым для того, чтобы баллотироваться, и у нее нет опыта. Она — никто. В окружении Камалы Харрис настаивают на ее кандидатуре. У демократов пока нет четкого пути вперед. В ближайшую неделю мы увидим много политического хаоса. Самый хаотичный вариант, если они сбросят Байдена, а потом сбросят Камалу, тогда демократам придется придумать кучу всего и быстро собрать кучу денег для этого нового кандидата», — считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

В общем, либо срочно искать кого-то нормального, либо поставить на ноги Байдена, хотя это и до ковида плохо получалось — где только он не блуждал и чего только не путал. Вот намедни снова забыл и имя, и фамилию шефа Пентагона Остина.

До выборов меж тем всего ничего: съезд демократов, где надо принять решение, через месяц.

«Я думаю, что вы увидите, как лидеры партии — у нас есть такое выражение — встречаются за закрытыми дверями в наполненных дымом комнатах. То есть решение принимают не избиратели, а политические боссы», — сказал юрист, политолог и бывший сенатор от штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Ну, а Трамп пока на коне. Демократы же страдают из-за своего немилосердия. Оставь они в покое своего заслуженного старика раньше, может и не пришлось бы ничего выдумывать теперь.