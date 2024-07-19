Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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За неделю по объектам Украины было нанесено 11 групповых ударов.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Юрьевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Бойцы группировки войск «Центр» взяли Юрьевку в результате активных действий. Формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) было нанесено поражение, отражены 38 контратак противника. В результате противник за неделю потерял до 2215 боевиков, 11 боевых бронированных машин, в том числе Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашину MaxxPro, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

Бойцами группировки «Восток» также был освобожден населенный пункт Урожайное.

Конашенков также сообщил, что за неделю (с 13 по 19 июля) войска России нанесли 11 групповых ударов по авиационным базам Украины, объектам энергетики, обеспечивающим работу военных заводов, средствам противовоздушной обороны (ПВО). Целями также были места размещения боевиков ВСУ, эшелоны с оружием и склады боеприпасов.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул представитель Минобороны России.

В плен за указанный период сдались 19 боевиков ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что войска России поразили военный аэродром ВСУ и сбили украинский МиГ-29.