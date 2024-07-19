«Артиллерийские снайперы» сорвали маневр подразделения ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают громить противника в зоне проведения спецоперации.

Расчеты систем «Ураган» артиллерийского подразделения из Забайкалья сорвали маневр подразделения ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Подготовку ротации украинских боевиков обнаружили наши разведывательные БпЛА.

«Получили данные от разведки... В течение 10-13 минут выехали и отработали по цели. Цель была поражена. Нас называют „артиллерийскими снайперами“, потому что расчет работает постоянно, выезжаем, отрабатываем четко и поражаем цели. Не было такого, чтобы мы не поражали цели. Первый — пристрелочный, остальное все в цель заходит», — рассказал замкомандира взвода с позывным «Атлет».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.