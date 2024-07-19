Запрет на «резиновые квартиры»: Бастрыкин представил меры по контролю за мигрантами
Бастрыкин направил в Госдуму предложения по контролю за мигрантами в России
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
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В конце июня он призывал принять миграционные законопроекты, способные устранить напряженность в соответствующей ситуации.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ряд дополнительных мер по контролю за мигрантами. Свои предложения он внес на рассмотрение в Госдуму, сообщает пресс-служба ведомства.
Бастрыкин недавно призывал депутатов Госдумы принять миграционные законопроекты, способные устранить напряженность в соответствующей ситуации. На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) глава СК обратился к депутату, задав вопрос о заинтересованности данной темой в Госдуме. Нижнюю палату парламента он тогда назвал «Госдурой».
Бастрыкин сегодня предлагает усилить контроль за мигрантами в России, введя следующие меры:
- биометрия;
- дактилоскопия;
- геномная регистрация;
- цифровой учет места жительства и работы;
- запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».
Кроме того, нелегальное пребывание в России предлагается сделать отягчающим обстоятельством при правонарушении и лишать российского паспорта натурализованных граждан за подготовку или совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Получение мигрантами гражданства, считает Бастрыкин, должно быть синхронизировано с постановкой на воинский учет.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России расширят перечень нарушений для выдворения мигрантов. В закон добавят еще 20 статей КоАП. В числе таких правонарушений — мелкое хулиганство, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, неповиновение распоряжению силовых ведомств, пропаганда нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, а также другие положения.