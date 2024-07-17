В Петербурге перекрыли легализовавший свыше одной тысячи мигрантов канал

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Злоумышленники открыли офис по соседству с миграционным центром и поставили фиктивную регистрацию приезжих на поток.

Канал незаконной миграции, легализовавший более одной тысячи приезжих, перекрыли правоохранители Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники помогали своим соотечественникам и другим иностранцам. Они открыли офис, в котором за деньги оформляли фиктивную регистрацию.

«Получив пакет содержащих недостоверные сведения документов, приезжие могли обратиться в расположенный в соседнем здании миграционный центр, чтобы сделать легальным свое пребывание в нашей стране», — говорится в Telegram-канале Волк.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Правоохранители выявляют других соучастников преступной схемы.

Глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений в начале июля заявил, что число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции в стране, увеличилось более чем в два раза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума намерена поддержать проект закона о расширении списка правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России.