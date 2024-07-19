В Москве пройдет конкурс «100 активных предпринимателей»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Какие призы ждут победителей?

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдет конкурс «100 активных предпринимателей», победители получат поддержку от города на продвижение. Соответствующая информация была размещена на сайте московской мэрии.

Победителями станут те из участников, кто организует больше всего мероприятий на площадках фестиваля.

Выигравшие получат пакет промоакций, который включает продвижение бизнеса в Telegram-каналах, ролик на городском телевидении, а также размещение рекламы на билбордах и остановках общественного транспорта. При этом разрешается самостоятельно выбрать район, в котором она появится.

Также участники могут получить в подарок летний бизнес-бокс, куда войдут бесплатные предложения от опытных предпринимателей по созданию и развитию своего дела. Для его получения нужно заранее подать заявку на бронь площадки и провести мероприятие в рамках фестиваля.

Сейчас заявки на участие подали около пяти тысяч предпринимателей.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября на более чем 600 площадках.