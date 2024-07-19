Собянин рассказал о мерах поддержки московских предприятий

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Получить их могут компании из разных отраслей.

Москва предлагает предприятиям более 20 системных мер помощи. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва предлагает предприятиям свыше 20 системных мер помощи. Среди них — льготные инвестиционные кредиты», — написал он.

Собянин также отметил, что промышленники города благодаря этой поддержке получили больше 150 миллиардов рублей.

«Чтобы получить средства по льготной ставке, надо заключить кредитный договор и затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки часть затрат на уплату процентов по кредиту компенсируется», — добавил мэр.