«Это поучительная история»: Стас Пьеха рассказал о жутком случае из молодости

Певец Стас Пьеха рассказал, как его подруга во время выпускного получила травму

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

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Что приключилось с артистом много лет назад?

Знаменитый певец Стас Пьеха поделился жуткой историей из бурной молодости — он рассказал, как во время выпускного вечера в девятом классе его подруга получила травму. Юность артист вспомнил в беседе с 5-tv.ru в рамках международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга 2024».

В честь торжественного мероприятия исполнитель решил рассказать о «белой ночи», которая особенно отразилась в его памяти. Вместе с товарищами Стас Пьеха весело отмечал окончание средней школы — не обошлось и без алкогольных напитков.

«Я занимаюсь наркологией, я против употребления чего-либо. Поэтому это поучительная история, как делать нельзя», — предупредил певец.

Изрядно испив спиртного, молодые люди зачем-то решили перелезть через забор с красивыми и часто встречающимися в городе «питерскими копьями». Яркой компании удалось преодолеть высокое препятствие, однако способности девушки Ани не позволили ей быстро догнать товарищей.

«Аньку долго переправляли, потому что она то ли перебрала, то ли просто была не готова физически к таким испытаниям серьезным», — отметил артист.

К несчастью, подруга певца напоролась на колышек забора. Молодые люди не бросили девушку, и все вместе отправились сопровождать Анну в медицинское учреждение. Как признался Стас, компания была в сильно нетрезвом виде, однако они очень старались довести и даже донести пострадавшую до травмпункта.

«Пока Анька „зашивалась“, мы еще нашли какие-то стаканчики. Потом кто-то говорит: „Так это же мензурки из-под биоматериалов“. Чего только не было. Но в итоге все закончилось хорошо. Мы все у кого-то на квартире остались. Я спал сначала на балконе, потом в детской кроватке», — рассказал «счастливый финал» Пьеха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Пьеха признался в изменах своим девушкам.