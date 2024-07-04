«Дурной период»: Стас Пьеха рассказал о своих изменах девушкам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Артист раскрыл подробности бурной личной жизни.

Российский певец Стас Пьеха признался, что изменял своим девушкам. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелии.

Певец откровенно заявил, что с 18 до 42-х лет практически постоянно был в отношениях.

«Я ни разу не уходил из одних отношений в другие, но при этом изменял. У меня даже был дурной период, когда попадал в какие-то множественные отношения», — рассказал знаменитый артист.

Сейчас певец холост, но помогает с воспитанием сына Петра своей бывшей возлюбленной - модели Наталье Горчаковой. По словам Пьехи, у мальчика непростой характер — ему пришлось уже сменить три школы. Например, однажды наследник певца обматерил Деда Мороза на одном из концертов.

«Хорошо, что он особо не дерется, а я только так умел взаимодействовать. Понимаю, что сын так требует внимания. Слава богу, у него на постоянной основе есть мама, которая им активно занимается», — отметил Стас Пьеха.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Стаса Пьехи рассказала об отношениях отца и сына.