«Не потусить, а отоспаться»: в России набирает популярность новый вид туризма
В России набирает популярность сонный туризм
Фото, видео: www.globallookpress.com / Katja Kreder; 5-tv.ru
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Какой отдых теперь в приоритете у работяг?
В нашей стране набирает обороты новый вид туризма — сонный. Тренд на него зародился в Азии после пандемии, а к этому лету достиг и России. Туроператоры предлагают услуги, которые обеспечивают комфортный сон гостя — кровати с искусственным интеллектом, специализированные процедуры и даже сонные вечеринки. На одной из них побывал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.
Поначалу кажется, что на первую в стране сонную вечеринку никто не пришел. Но на часах нет еще семи утра. Поэтому спать все хотели. И даже диджей проспал.
«Заспать» врасплох посреди шезлонгов готовы все, кто сюда пришел. Проснуться пришлось ни свет ни заря. И все ради того, чтобы продолжить тихий час, а, может, и два.
«Чтобы не помешать отдыхающим, говорить приходится чуть ли не шепотом. Формат оказался популярным, и чтобы вот так поспать на матраце в бассейне, людям приходится заранее записываться», — говорит корреспондент.
Идея противопоставить шумным тусовкам тихий омут гостиничного бассейна пришла спонтанно, объясняют организаторы. То, что затевалось как креативный флэшмоб, вышло из-под контроля. И теперь со всей страны приходят заявки — хочу так же. Идеальный отпуск — в дреме под расслабляющую музыку.
«Даже не подозревали, что настолько зайдет людям, видимо, настолько эмоциональное выгорание в этом ритме бешеном», — говорит руководитель службы маркетинга сети отелей Анастасия Завилицкая.
Запрос на сонный туризм растет. Все больше путешественников предпочитают покой, а желание клиента — закон для бизнеса. В отелях начали появляться целые программы для тех, кто не высыпается, но очень хочет, хотя бы в отпуске. Например, Виктор для этого ушел в горы. Строительный бизнес в Калининграде не дает сомкнуть глаз. И здесь, объясняет мужчина, впервые за долгое время обрел крепкий сон.
«Когда здесь пару раз перевернулся, вышел, лицо стало светлое розовое, чувствуется, что какая-то очистка произошла», — говорит Виктор.
Для хорошего сна даже номер оборудуют специальными гаджетами. Важно все: температура и влажность воздуха. Шторы блэкаут. Даже за магнитным полем следят. Здоровое меню опять же, и не только из продуктов.
«Это меню подушек, для того чтобы человек мог себе подобрать удобную подушку для сна, и умные гаджеты», - говорит главный врач клиники превентивной медицины Елена Давыдова.
Не говоря уже о специальных процедурах. В перерывах между ночным отдыхом тоже можно поспать. Есть для этого и специальные капсулы, и специальные медицинские процедуры.
«Суть этой процедуры, чтобы давать короткие промежутки гипоксии организму», — говорит рач-эндокринолог Вадим Орфименко.
В поисках своего сонного царства — туристы готовы пробовать не только высокотехнологичные методы, но и забытые старые. Сон на пчелах, пожалуй, древнейшая спа-процедура. Лежаки хоть и твердые, но расположены аккурат на ульях.
Апидомики убаюкивают своим жужжанием и гудением. Для искателей крепкого сна — никаких рисков. Полосатые трудяги внутрь не залетают.
Программы по улучшению сна сейчас в трендах нового вида отдыха, утверждают сомнологи.
«Это такой тренд мировой. Фактически, пандемия привела к тому, что люди начали воспринимать свой дом как гибридный офис, а не место где они отдыхают, спать и расслабляются, и они начали куда-то уезжать, не потусить, как это сейчас можно говорить, а отоспаться», — говорит врач-сомнолог Роман Бузунов
Не исключено, что очень скоро подобные программы станут обычной услугой в большинстве отелей, впрочем, пока что желающих выспаться на год вперед за время отпуска намного больше, главное — не проспать его окончание.