«Предрешило исход боя»: историк рассказал о нападении на Соловецкий монастырь

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Тимин; 5-tv.ru

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Ровно 170 лет назад монахи, паломники и солдаты отразили атаку британского флота на обитель. Как это было?

Британский флот потерпел полное поражение, пытаясь захватить Соловецкий монастырь во время Крымской войны в 1854 году. Об этом заявил историк Роман Болдырев в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт отметил, что в тот момент монастырь был в полной боевой готовности. Так, два английских корабля, медленно приближаясь к берегу и проводя проверку глубин, неожиданно для них попали под огонь русских береговых батарей.

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«Состоялась перестрелка, англичане не сразу заметили русских, русские артиллеристы достаточно метко вели огонь, на английском корабле был убит один матрос, тяжело ранен еще один, что заставило англичан держаться на почтительном расстоянии от крепости, что во многом и предрешило исход боя», — рассказал историк.

Бомбардировка крепости продолжалась больше девяти часов и не увенчалась успехом для британской эскадры. Специалист отмечает, что количество выпущенных снарядов могло бы стереть с лица земли целый город, но стены обители выстояли. После этого, на Большом Заицком острове, британские мародеры ограбили церковь.

Тогда позорный провал вызвал гнев британской прессы. По словам Болдырева, финансовые затраты Англии на ведение боевых действиях никак себя не окупили.

«Захват двух русских торговых судов с грузом ржи на борту, которые шли в северную Норвегию, чтобы кормить население этой страны, фактически не смог компенсировать тех расходов, которые англичане понесли на ведение боевых действий», — объяснил эксперт.

В России 18 июля отмечается День памяти нападения британского флота на Соловецкий монастырь. Несмотря на массированный обстрел, никто из монахов и паломников не пострадал. Сам монастырь получил лишь незначительные повреждения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Соловецкий монастырь выстоял против вражеской эскадры.