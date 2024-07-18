Несокрушимая обитель: как Соловецкий монастырь выстоял против вражеской эскадры

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Тимин; 5-tv.ru

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Ровно 170 лет назад монахи и паломники мужественно отразили атаку британского флота, не дав противнику высадиться на русской земле.

В России 18 июля отмечается день памяти нападения британского флота на Соловецкий монастырь. Эти события вошли в историю как Беломорская кампания, ставшей самым знаменитым эпизодом Крымской войны.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко называл эту страницу в истории настоящим подвигом со стороны жителей, оборонявших крепость от британцев.

«Сегодня мы вспоминаем подвиг, который стал одним из эпизодов Крымской войны — в 1854 году братия Соловецкого монастыря проявила мужество и героизм, не позволив приблизиться вражеским британским кораблям. В те времена монастырь не имел достаточного вооружения, но сплоченность и находчивость, а также сила молитвы монахов и жителей монастыря спасла Святую землю от уничтожения», — сказал он.

Чернышенко также обозначил, что православные каноны помогли сформировать в людях такие ценности, как честь, мужество и доблесть.

Героическая оборона

© РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

Во время Крымской войны (1853–1856 годы) Англия желала свести счеты с Россией и зайти к нашим берегам со стороны акватории Белого и Баренцева моря.

До англичан дошли слухи, что русские церкви богаты сокровищами и планировали захватить обитель. Так, в 1854 году, ровно 170 лет назад, два британских военных судна «Бриск» и «Миранда», вооруженных 60 пушками, вошли в бухту Благополучия перед Соловецким монастырем. Когда мирные граждане узнали о нападении, то устроили молебен. После этого все жители, включая монахов и паломников, встали на защиту крепости.

К моменту вражеской атаки русские уже вывезли все монастырские ценности в Архангельск, так как подозревали о скором нападении.

Из средств обороны в монастыре на тот момент были лишь 20 пудов пороху, копья и множество бердышей и секир времен Федора Иоанновича. Была также сооружена батарея с двумя трехфунтовыми орудиями.

На стенах и башнях было размешено восемь малых пушек. Оборонял монастырь отряд инвалидной команды (так называли военнослужащих, не способных нести военную строевую службу).

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Англичане сразу пошли в атаку. Они разрушили ворота монастыря и стреляли по прилегающим к нему зданиям. Вскоре русским удалось пробить борт «Миранды», и судно ушло за мыс для последующего ремонта.

На следующий день англичане вернулись, но уже с парламентером и ультиматумом от капитана Эразмуса Омманея. Британцы требовали людей сдаться в течение шести часов, так как «Соловецкий монастырь принял на себя характер крепости и производил стрельбу по английскому флагу».

Архимандрит Александр отказал в этом, указав на то, что русские стали отвечать им только после третьего ядра, выпущенного в крепость.

После этого 7 (19) июля в 7:47 утра вновь началась бомбардировка. Выстрелы гремели более девяти часов.

Монахиня Никона (Осипенко), которая занимается историей Соловецкого монастыря, рассказала 5-tv.ru о том, как людям удалось держать оборону в эти дни.

Жители Соловецкого монастыря мужественно выстояли против вражеской эскадры. © РИА Новости / РИА Новости

Во время атаки братия во главе с архимандритом Александром обходила святыню крестным ходом, вдохновляя таким образом всех защитников и благословляя их на подвиги.

«За это время по монастырю было выпущено 1800 бомб, снарядов и гранатов. Все это время в монастыре шло богослужение. Сначала служили литургию. Причем во время службы одно из ядер пробило деревянную крышу в паперти собора и ударила стену собора», — говорит монахиня Никона.

Во многом именно вера помогла людям в тот момент не сдаться. Прямо во время атак люди проводили богослужение и молились.

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«В результате от этого сильного удара растворились врата в храм. На паперте задымился столярный иконостас, там тоже были иконы. Народ от этого сильного удара в храме попадал на колени, кто-то лег прямо на пол, и посреди всего этого хаоса возвышался настоятель обители, архимандрит Александр. С воздетыми к небу руками он горячо молился», — рассказывает она.

Монахиня Никона также обратила внимание на интересное событие, произошедшее во время бомбардировки: последнее ядро попало в икону Божией Матери «Знамение», которая висела над входом в Спасо-Преображенский собор. Она была написана в XVII веке. От попадания снаряда ее лик побледнел.

Позже монахи говорили, что «Божия Матерь приняла рану за обитель, как ее сын принял рану за все человечество». Сам образ не пострадал, но на доске над головой Божией матери образовалось небольшое отверстие.

В пять часов вечера огонь был прекращен. После интенсивных обстрелов обитель чудом получила лишь несильные повреждения и устояла. Также пострадали деревянная Архангельская гостиница и Онуфриевская церковь на кладбище. Никто из людей не погиб.

Утром 8 (20) июля британцы ушли из гавани Благополучия, но по пути успели сжечь церковь на Заячьем острове и таможню на острове Кий. Они также варварски разорили деревню Лямицкую в Онежском заливе и ограбили Крестный монастырь. Кроме того, было совершено нападение на селение Пушл Ахты.

Жители острова проявили настоящий героизм и предпочли пасть в неравном бою, а не сдаваться в руки противнику и пустить врага на русскую землю. У оборонявшихся людей почти не было оружия, но даже в таких условиях им удалось выстоять.

Государь Николай наградил настоятеля Соловецкого монастыря архимандрита Александра наперсным бриллиантовым крестом на георгиевской ленте. В свою очередь, монахов Матфей, Варнава и Николай за отличное исполнение ими своих обязанностей во время английской атаки отметили золотыми наперсными крестами на георгиевской ленте.

Сохранение памяти

Сейчас немаловажную роль играет сохранение памяти тех дней. Важно сделать все, чтобы люди помнили такие страницы в истории нашей страны. Благодаря Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага мы имеем возможность по крупицам восстанавливать события тех времен.

«Реставраторы и исследователи до сих пор находят на Соловках свидетельства важнейших событий, происходивших на архипелаге. Собранные материалы позволяют по крупицам восстанавливать информацию о малоизвестных фактах летописи монастыря», — сказала заместитель генерального директора Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Татьяна Озерова.

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