Тернистый путь и многовековая история: как восстанавливали храм Знамения иконы Божией Матери

Фото, видео: 5-tv.ru

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Многие детали фасада были утрачены — просто разрушились со временем.

В Москве после продолжительной реконструкции открылся Храм иконы Божией матери «Знамение». Его построили еще в XVII веке, но в 30-х годах прошлого столетия закрыли. Более полувека здесь размещались сначала архив милиции, а затем химическая лаборатория. Богослужения возобновились только в 1997-м, но само здание от запустения и времени пришло в негодность.

После восстановительных работ храм снова открыл свои двери. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий о возрождении святыни.

Новое рождение старинной святыни. В храме Иконы Божией Матери «Знамение» за Петровскими воротами патриаршего богослужения не было с конца XVII века. Теперь предстоятель Церкви вновь совершает великое освящение.

Вдоль древних стен — парадные кители Министерства внутренних дел. Этот храм с самого своего основания — на государевой службе. Почти четыре века назад здесь молились стрельцы, потом — имперские жандармы, сейчас — московская полиция.

«Мы должны молиться за воинов наших. И за тех, кто работает внутри страны, оберегая страну от не только врагов внешних, но от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может превратиться во внутреннюю междоусобицу. Да хранит вас Господь на этом верном, на правильном пути», — сказал Патриарх Кирилл.

Этот путь столь же тернист, как и тот, что прошел сам Знаменский храм. В советские годы здесь был упадок и запустение. На смену церковным службам пришли службы хозяйственные. Многовековое здание это едва перенесло.

Многие детали фасада были утрачены — просто разрушились со временем. Как вот эти столбы колонны или обрамление выемок-филенок. Каждый такой элемент мастера воссоздавали строго по историческим технологиям и с использованием особого кирпича.

Шедевр русского узорочья получил новые главы, кресты — облик восстанавливали по сохранившимся фотографиям. Но не везде это было возможно.

«Фрагмент живописи, которая сохранилась. В таком состоянии мы его получили. Мы его расчистили, закрепили и оставили как есть», — показал фрагмент истории руководитель по рестарврационным работам Александр Бабаханов.

Это — напоминание потомкам, как говорят сами реставраторы. И единственное «нетронутое» место в храме. Величественный иконостас построили заново, как и все деревянные элементы. По уцелевшим крупицам перерисовывали сюжеты Евангелия, иногда — в ход шло воображение.

Наверное, это самое необычное помещение в храме — пристройка советских времен, где разместили котельную. Она обслуживала сначала милицейский архив, потом лабораторию. Так что реставраторам пришлось с нуля создавать все убранство.

Но тем, кто придет на Петровку за намоленными иконами, не стоит переживать. Центральное место у того самого образа Богоматери «Знамение» XVII века, рядом — Серафимо-Понетаевская икона, которая, как говорят, исцеляет болезни. Здесь и редкое изображение былинного героя, Ильи Муромца.

«Обычно он изображается в монашеском одеянии, потому что жизнь свою он закончил в Киево-Печерском монастыре, но всю свою жизнь был богатырем на службе князя Киевского», — рассказал настоятель храма Максим Атаманов.

Теперь храм открыт для продолжателей его дела. Тех, кто не боится опасностей, потому что сталкивается с ними каждый день — на службе.

«Я хочу заверить вас, что наши сотрудники будут делать все для того, чтобы никто в их адрес не мог усомниться, что они не находятся на своем посту, и чтобы они своим трудом праведным всегда и во всем укрепляли веру православную», — заметил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

На первую службу пришли не только сотрудники полиции — их семьи, местные жители, просто верующие. Потому что возрожденный Знаменский храм служит всем — и больше не закроет двери.