Собянин рассказал о помощи бизнесу через платформу i.moscow

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В ней собрано 23 уникальных сервиса от Московского инновационного кластера и партнеров.

Уже более 185 тысяч пользователей зарегистрированы на платформе i.moscow, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Платформа создана для помощи столичным компаниям в поиске финансовой поддержки и инвесторов для своих проектов. По словам мэра столицы, на сегодняшний день благодаря платформе i.moscow более 7,3 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей сумели найти финансирование на сумму свыше 15,3 миллиарда рублей.

«Здесь собраны сервисы и инструменты для новаторов и опытных компаний — от электронных заявок на поддержку и предоставление площадок для пилотирования до помощи в поиске инвесторов. Всего предпринимателям доступно 23 уникальных сервиса от Московского инновационного кластера и партнеров», — рассказал Сергей Собянин.

Платформа i.moscow постоянно развивается, рассказал Сергей Собянин. В этом году здесь появилось три новых сервиса — это «Витрина стартапов», Moscow R& D HUB и «Путь к IPO». Число финансовых мер поддержки, которые можно получить с помощью i.moscow, пополнилось еще тремя — они связаны с оформлением городского пространства.