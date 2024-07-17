Впервые в истории: как жара влияет на энергосистему юга России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН_КОКОШКИН

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Накануне сбой произошел на Ростовской АЭС. В Краснодарском крае не работали светофоры, свет пропал и в домах. Всему причина — высокие температуры воздуха.

На юге России сохраняются риски отключений энергоснабжения из-за высоких температур. Об этом предупредил заместитель главы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире федерального телеканала.

Он объяснил, что сейчас Минэнерго старается снизить нагрузку на энергосистему. Накануне, 16 июля, впервые произошла ситуация, когда летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это значит, что энергосистема находится на предельных возможностях.

Ситуация наладится при полной стабилизации работы Ростовской атомной электростанции (АЭС) и запуске из ремонтов Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС).

«Мы надеемся, что сегодня графиков аварийных ограничений вводить не придется. Есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума, но эти ограничения синхронизированы с региональными властями», — сказал Грабчак.

Замглавы Минэнерго отметил, что это стандартные процедуры, они позволят в пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы.

Накануне, 16 июля, на юге России ввели ограничения на потребление электричества из-за сбоя на Ростовской АЭС. Сообщалось о неполадках в генерирующем оборудовании.

Из-за этого произошла авария на более чем 100 трансформаторах в Краснодарском крае. Техника не выдержала резко возросшей нагрузки, еще и на почти 40-градусной жаре. В Краснодаре и пригороде не работали десятки светофоров, света не было в жилых домах и торговых центрах. В настоящее время электричество возвращено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 70 тысяч человек остались без света из-за аварии на силовом трансформаторе в Дагестане.