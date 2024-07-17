«Интурист» под угрозой и не работающие светофоры: с чем столкнулись жители горящего Крыма

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На полуострове из-за жары начала отказывать техника.

Одной искры сейчас достаточно, чтобы опять начались пожары на юге России. Это сегодняшние кадры из Крыма, возгорание произошло возле гостиницы «Интурист» — одной из самых крупных на полуострове. Впрочем, отдыхающих это не испугало, а спасатели быстро потушили пламя.

Куда сложнее сейчас на юге с электричеством. Сегодня там ввели даже ограничения. Оборудование не выдерживает 40-градусной жары. Автоматика блокирует трансформаторы, веерные отключения — в Ростовской области и на Кубани. Краснодар, например, встал в пробках из-за неработающих светофоров.

Ранее на Крым обрушилась стихия — более 500 специалистов ликвидировали природные пожары на полуострове. Как сообщили в МЧС, причиной быстрого распространения огня стала сухая жаркая и ветреная погода. Одна из наиболее сложных ситуаций отмечалась в Коктебеле, где с пожарами справлялись аэромобильная группировка МЧС и вертолеты Росгвардии.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар под Новороссийском тушат вертолеты и самолет.