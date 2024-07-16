Пленэры, спорт и концерты: Собянин рассказал, как детям провести лето в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Для школьников подготовили множество различных активностей.

В московских парках, библиотеках, культурных центрах проходят пленэры, встречи книжного клуба, соревнования по ориентированию на местности, квесты, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

Так, пленэры организуют по выходным в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и в Перовском парке, а встречи книжного клуба для подростков устраивают в Парке Горького в Музыкальном салоне. В них участвуют современные авторы и литературные критики. 20 июля здесь же проведут соревнование по ориентированию на местности «Рогейн: по следам культуры».

В ландшафтном парке «Митино» работает Школа юного археолога. Дети занимаются раскопками в 12-метровой археологической песочнице, участвуют в мастер-классах по гончарному мастерству, изготавливают краски и оттиски странички Азбуковника Ивана Федорова, учатся стрелять из лука.

В Детском парке имени Прямикова по субботам для детей от восьми лет проходят бесплатные мастер-классы по риичи-маджонгу.

Программу летнего досуга «КультЛето» подготовили также библиотеки и культурные центры столицы. Для детей, подростков и взрослых организуют, например, интенсивы по театральному искусству, 3D-моделированию, робототехнике.

Библиотека № 188 и Парк «Усадьба Воронцово» проведут краеведческий квест «Обручев-fest», участники которого узнают о владельцах поместья и укладе жизни дворянства. А Библиотека № 85 приглашает детей на занятия в Школу юного блогера. Там подскажут идеи съемок, расскажут о монтаже и размещении, помогут подтянуть дикцию и актерские навыки.

Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных подготовила образовательный интенсив для детей и взрослых — «IX Московская международная Летняя школа в Гнесинке». Участников ждут мастер-классы, творческие мастерские и оркестровая практика под руководством ведущих педагогов.