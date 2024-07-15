Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Неужели киевский режим решил пойти на переговоры?

Президент* Украины Владимир Зеленский неожиданно высказался о возможном участии России во втором мирном саммите по конфликту. Его слова передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — заявил Зеленский.

По словам лидера киевского режима, для этого потребуется разработать некий план на встречах с представителями различных стран. Планируется это сделать к ноябрю текущего года. Других подробностей не приводится.

Только сегодня стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главам стран-членов Европейского союза план урегулирования конфликта на Украине по итогам миссии в Россию, Китай и США. По его словам, Владимир Путин готов рассмотреть возможность прекращения огня, если это не будет использовано для передислокации и реорганизации украинских сил, а также на условиях, определенных во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

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Украина же с того времени отказывается от переговоров. Закон, запрещающий Зеленскому переговоры с Путиным, был принят в октябре 2022-го. Однако зарубежные СМИ уже пишут о том, что лидер киевского режима начал допускать мирные переговоры с Россией. При этом, отмечали журналисты, первым к необходимости диалога пришел глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Прежде тот заявил о возможном приглашении представителя России на следующую конференцию по Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США подыскивают замену Владимиру Зеленскому. Служба внешней разведки России обнародовала полное донесение одного из своих резидентов о намерении западных стран в отношении Украины.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.