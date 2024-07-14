В Верховной раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию

Безуглая: главком ВСУ Сырский не верит в победу и готов подписать капитуляцию

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Генерал-полковник, по сведениям нардепа Безуглой, считает невозможной победу над российской армией.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не верит в победу и готов к капитуляции. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Ряд источников подтвердили мне два чрезвычайно важных момента относительно позиции Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру», — написала она в соцсети.

По словам Безуглой, главком ВСУ не верит в победу над российской армией и считает ее невозможной. Также, по сведениям нардепа, Сырский вопреки возражениям поменял командиров некоторых подразделений ВСУ, в результате чего оборона в Торецке и Нью-Йорке была прорвана.

Конфликт между президентом* Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ, а по сути между гражданским и военным руководством Украины, стремительно набирает обороты. Ранее та же Безуглая, которую считают близкой к офису президента, потребовала возбудить в отношении Сырского уголовное дело.

Нардеп заявила, что средняя укомплектованность бригад в ВСУ составляет всего 40–50%, однако командование вместо доукомплектации создает новые подразделения.

Делается это якобы для того, чтобы пристроить побольше офицеров и генералов, создать дополнительные «тыловые схемы» и «размазать» технику по всей линии фронта. В таких условиях, заявила Безуглая, ВСУ теряют позиции и людей, но командование все устраивает.

Также депутат, по ее словам, подала заявление против Сырского в госбюро расследований, потому что ее не пускают на линию фронта.

Сырский, по некоторым данным, в июне впервые отказался выполнять указание Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака о масштабном наступлении. Свой отказ главком мотивировал отсутствием авиационной поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на кого Зеленский готовится поменять Сырского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.