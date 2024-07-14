«Открытое признание»: с чьей помощью Украина готовила покушение на Путина

Фото: Reuters / Artyom Geodakyan

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Прежде в Киеве заявили о провальной попытке посягнуть на жизнь президента России.

Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой 13 июля заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, готовилась на деньги Соединенных Штатов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Вчера один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ (Службы безопасности Украины. - Прим.ред.) и в целом Банковой и не было бы», — написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Штаты уже давно создали террористическую структуру, которая называется «киевские режим», она занимается подрывами, уничтожениями и терактами. Примером служит сайт «Миротворец», на котором публикуются данные о людях, которые высказывают позицию, направленную против Украины. По словам дипломата, это таблица ликвидации журналистов и общественных деятелей.

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«Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, спонсированию терроризма», — добавила она.

Кроме того, Захарова предложила Вашингтону потратить деньги на собственную полицию и другие службы, чтобы они обеспечивали правопорядок. Тем самым российский дипломат отреагировала на слова независимого кандидата в президента Штатов Роберта Кеннеди-младшего о неспособности силовых ведомств США защитить политика, экс-лидера Дональда Трампа, на которого накануне было совершено покушение.

Прежде Буданов заявил о попытке Украины организовать покушение на Владимира Путина. По его словам, Киев потерпел неудачу. Такое признание прокомментировал первый заместитель председателя Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он заявил, что система безопасности российского президента создана таким образом, что до него никто не сможет добраться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о покушении на Дональда Трампа, кандидата в президенты США, в Пенсильвании. Политик получил ранение на митинге в городе Батлер. Молодой парень несколько раз выстрелил в сторону сцены, где выступал политик. Тогда Трамп прервал речь, пригнулся и схватился за ухо. В этот же момент к нему кинулись телохранители и представители спецслужб, окружили политика, увели с трибуны и увезли в машине в медучреждение.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.