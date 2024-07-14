От Линкольна до Трампа: все покушения и убийства государственных деятелей США

Фото: Reuters / Brendan McDermid

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Охота за американскими политиками началась уже давно.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп пережил еще одно покушение, которое произошло во время его митинга в городе Батлер, штат Пенсильвания, вечером 13 июля. Молодой парень несколько раз выстрелил в сторону сцены, где выступал политик. Тогда Трамп прервал речь, пригнулся и схватился за ухо. В этот же момент к нему кинулись телохранители и представители спецслужб, окружили политика, увели с трибуны и увезли в машине в медучреждение.

С Трампом все в порядке. Как позднее заявил его сын, политик продолжит бороться за «свободную Америку». Однако же в результате происшествия погиб один из зрителей митинга, а еще два человека получили серьезные травмы. Самого стрелявшего нейтрализовали. Подробнее об инциденте читайте в нашем материале.

Дональд Трамп — далеко не первый американский политик, на жизнь которого покушались. В связи с последними событиями в США 5-tv.ru решил вспоминить о всех покушениях и убийствах президентов и кандидатов в лидеры Штатов.

Эндрю Джексон

Седьмой американский президент Эндрю Джексон и первый глава государства, на которого было совершено покушение. Так, 30 января 1835 года в здании Капитолия к нему подкрался маляр Ричард Лоуренс. Тот выхвалит пистолет и два раза попытался выстрелить, но оружие дало осечку. Тогда Лоуренса схватили, своим мотивом против Джексона он назвал месть за то, что остался безработным. При этом президент заявлял, что убийцу подослали его политические враги.

Авраам Линкольн

16-й президент США Авраам Линкольн. www.globallookpress.com / Stapleton Historical Collection

Шестнадцатый президент США, один из родоначальников Республиканской партии Авраам Линкольн был смертельно ранен в голову 14 апреля 1865 года в ложе театра в Вашингтоне. В него выстрелил популярный актер Джон Уилкс Бут, считавший антиконституционными приказы президента. Предполагается, что при этом стрелявший сказал на латыни фразу «Такова участь тиранов», которую также приписывают убийце Цезаря Бруту.

Линкольна после ранения перенесли из театра в дом, находящийся напротив учреждения культуры. Президент скончался на следующее утро, 15 апреля.

Стоит отметить, что также из-за выстрела Бута пострадал сидевший рядом с Линкольном госсекретарь США Уильям Стюард.

Джеймс Гарфилд

26-й президент США Теодор Рузвельт. www.globallookpress.com

Двадцатый президент США Джеймс Гарфилд получил свою должность в марте 1881 года, но уже 2 июля стал целью покушения душевнобольного. На вокзале в Вашингтоне страдающий нервным расстройством неудавшийся ултраправый политик Чарльз Гуатье (Гито) подошел почти вплотную к главе государства и выстрелил. Жизненно важные органы задеты не были, но врачи пытались вытащить пулю без перчаток и дезинфекции. В результате Гарфилд 19 сентября 1881 года скончался от заражения крови.

Уильям МакКинли

Ставший 25-м президентом США Уильям МакКинли получил пулю 6 сентября 1901 года в ходе церемонии открытия Панамериканской Выставки в Буффало, штат Нью-Йорк. Анархист Леон Сполгоц (Чолгош) приблизился к нему и тяжело ранил. В результате МакКинли скончался 14 сентября.

Самого стрелявшего казнили на электрическом стуле. Перед этим он сказал, что считает МакКинли врагом всех хороших работящих людей.

Теодор Рузвельт

Следующий президент США Теодор Рузвельт также пережил покушение. Случилось это 14 октября 1912 года, когда он вновь хотел занять пост лидера страны. Во время предвыборного митинга в Милуоки, штат Висконсин в него выстрелил Джон Шрэнк из револьвера 38-го калибра. Вопреки надеждам злоумышленника, пуля пробила футляр для очков и 50-страничную копию речи Рузвельта. Все эти вещи лежали в его внутреннем кармане пиджака.

Это не остановило Рузвельта, он продолжил свою речь. Пока его кровь расплывалась по рубашке, он говорил полтора часа. Позднее выяснилось, что пуля пробила плевру и ее опасно извлекать. Так Рузвельт и носил в себе до конца жизни такое напоминание об этом дне. Что касается Шрэнка, то он был признан невменяемым.

Франклин Делано Рузвельт

Ставший 32-м президентом США Франклин Делано Рузвельт пережил покушение вскоре после победы на выборах, но до инаугурации. Так, 15 февраля 1933 года в Майами, штат Флорида, в него выстрелил анархист Джузеппе Дзангара. В этот момент очевидица ударила преступника по руке, в результате чего пуля попала не в Рузвельта, а в мэра Чикаго Энтони Чермака.

Гарри Трумэн

Следующий президент Штатов Гарри Трумэн также подвергся покушению. В его резиденции на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне 1 ноября 1950 года произошла перестрелка между двумя пуэрториканскими националистами и охранниками. Нападавшие намеревались убить Трумэна. В результате один из них и защищавший президента охранник погибли. Второго националиста арестовали.

Джон Кеннеди

История убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди окутана рядом конспирологических теорий. Однако официальная версия гласит: 22 ноября 1963 года его смертельно ранили во время поездки в Даллас, штат Техас. Убил Кеннеди бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Произошло все в прямом эфире, когда политик вместе с супругой ехали по улицам города в машине.

Спустя два дня после трагедии Освальда застрелили в полицейскому участке Далласа в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

Роберт Кеннеди

Младший брат Джона Кеннеди и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди стал жертвой мстительного палестинца. Так, 5 июня 1968 года во время его выступления в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, раздались звуки выстрелов. Несколько пуль направились в сторону Кеннеди. После этого он рухнул на пол и тогда телохранители бросились на убийцу.

Последними словами Кеннеди стали: «Больше никто не пострадал?» Однако убийца ранил еще пятерых человек. Прибывшие на место спустя 15 минут врачи погрузили Кеннеди в машину.

Убийцей Роберта Кеннеди оказался эмигрант из Палестины Серхан Бишара Серхан. Он заявил, что решился пойти на это из-за мести за поддержку политиком Израиля.

Джордж Уоллес

Губернатор штата Алабама, кандидат в президенты США Джордж Уоллес стал целью покушения, организованного бывшим швейцаром из Мулиоки Артуром Бремером. Злоумышленник 15 мая 1972 года после предвыборного митинга в Мэриленде сделал пять выстрелов в сторону политика. В результате пострадали сам Уоллес и еще три человека.

Стрелявшего оперативно арестовали на месте. Уоллес выжил, но остался парализованным ниже пояса.

Ричард Никсон

Попытка покушения была совершена и на 37-го президента США Ричарда Никсона. Так, 22 февраля 1974 года преступник с пистолетом ворвался в самолет, вылетающий в Атланту, и стал угрожать взорвать судно с пассажирами. Он требовал от пилотов направится в сторону Белого дома. Злоумышленник заявлял, что намерен убить президента Никсона.

Тогда завязалась перестрелка между преступником и сотрудниками спецподразделения ФБР. Результат — злоумышленник ликвидирован. В его портфеле также нашли самодельную бомбу.

Джеральд Форд

Два покушения на свою жизнь пережил 38-й президент США Джеральд Форд. Так, в первый раз в него стреляла 5 сентября 1975 года Линетт Фромм — член террористической банды Чарльза Мэнсона. Это было в Сакраменто, штат Калифорния. Фромм зарядила пистолет, но случилась осечка.

Вторая попытка покушения произошла 21 сентября того же года. Форд выходил из отеля в Лос-Анджелесе, когда в него выстрелила активистка левого движения Сара Джейн Мур. Пуля пролетела в метре от президента.

Стоит отметить, что после смерти Джеральда Фора (26 декабря 2006 года) Мур заявляла, что глубоко сожалеет о его кончине. При этом она добавила, что счастлива своему провалу при попытке покушения.

Рональд Рейган

В Вашингтоне произошла попытка покушения на 40-го президента Штатов Рональда Рейгана. Глава государства 30 марта 1981 года выступил на съезда профсоюза строителей в отеле «Хилтон», а после окончания мероприятия направился на улицу. В него выстрелил диск-жокей Джон Хинкли — пуля пробила грудную клетку, а затем прошла в полутора сантиметрах от сердца и застряла в легком.

Пострадали также пресс-секретарь Белого дома, агент Секретной службы и полицейский. Позднее стрелявшего Хинкли признали невменяемым, его отправили на принудительное лечение.

Джордж Буш-старший

Следующий американский президент Джордж Буш-старший уже по истечении срока смог избежать покушения. Его автомобиль должен был взорваться во время визита в Кувейт. Об этом выяснили в апреле 1993 года спецслужбы США, когда раскрыли заговор.

Билл Клинтон

Сорок второй президент Штатов Билл Клинтон — единственный американский лидер, переживший десятки покушений. Только за восемь месяцев было совершено восемь попыток его убить (с 12 сентября 1993 года по 23 мая 1994-го). Согласно некоторым данным, всего на жизнь Клинтона покушались порядка 30 раз, а по подозрению в этом правоохранители задержали свыше 80 человек.

Джордж Буш-младший

Ставший 43-м американским президентом Джордж Буш-младший пережил неоднократно покушений. Одна из попыток была совершена 10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси. Тогда грузин бросил в сторону сцены гранату, но она не взорвалась.

В марте и июне 2007 года спецслужбы Колумбии и Болгарии, а также военная прокуратура Иордании сообщали о имеющихся информациях про покушения на Буша-младшего.

Барак Обама

Следующий президент США Барак Обама тоже становился целью для покушения. Так, одна из попыток произошла 11 ноября 2011 года. В тот день в более чем полукилометрах от Белого дома прозвучало несколько выстрелов, после чего силовики нашли брошенную машину, а в ней — автомат. На территории резиденции президента США обнаружили две пули, одну из них остановило специальное оконное стекло. В момент обстрела Обама вместе с женой был в Калифорнии.

Дональд Трамп

Сорок пятый американский президент Дональд Трамп первое покушение на свою жизни пережил еще в июне 2016 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Тогда британец Майкл Сэндфорд стоял вместе с другой толпой и слушал выступление лидера. В какой-то момент он попытался выхватить у полицейского пистолет и выстрелить в Трампа. Позднее парень признался, что на самом деле намеревался убить кандидата в президенты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо переведен на домашнее лечение после того, как 15 мая 2024 года на него состоялось покушение — в политика несколько раз выстрелили.