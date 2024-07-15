Смех из неоткуда и постоянный страх: как понять, что в вашем доме завелась нечисть
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Можно ли очистить жилище от непрошенных гостей?
Некоторые люди верят в потусторонние силы. Считается, что так называемые сущности могут обосноваться даже в доме. Такое соседство может навредить человеку, если вовремя его не заметить. Портал Rsute.ru описал семь признаков, указывающих на появление в вашем жилище нечистой силы.
В доме неуютно
Нежелание оставаться в помещении по необъяснимым причинам — это дурной знак. В семье буквально на пустом месте могут возникать споры и скандалы. Сюда же можно отнести редкое присутствие гостей дома.
Ощущение страха
Если в доме возникают странные звуки и шорохи, то это может говорить о присутствии нечистой силы. Также может возникать подозрение, что за вами кто-то следит.
Постоянно пропадают вещи
Не можете найти нужные вещи, хотя точно помните, куда их положили? Это может быть признаком негативной энергии, особенно если вы всегда храните вещи всегда на своих местах, а они все равно исчезают.
Тяжелые сны
Сны, полные незнакомцев и незнакомых мест, могут оказаться неслучайностью. Они могут быть сигналом, что кто-то или что-то пытается до вас достучаться. Возможно, стоит обратить внимание на эти сновидения.
Необъяснимые звуки
Некоторые экстрасенсы предупреждают — в доме, где царит потусторонняя сила, можно услышать странные звуки. Например, шаги, шепоты и даже смех.
Растения не приживаются
Если ваши комнатные растения внезапно начали чахнуть, даже если вы за ними тщательно ухаживаете, то это может быть сигналом о дисбалансе в атмосфере вашего дома. Некоторые считают, что негативные эмоции и напряженная обстановка могут негативно влиять на рост и развитие растений.
Животные начали себя странно вести
Необычное поведение домашних животных (например, взгляд в пустоту или проявления агрессии) может быть признаком потенциального ощущения ими присутствия чего-то потустороннего.
Заметив эти признаки, не спешите паниковать. Возможно, вам просто требуется отдых и восстановление сил.
Помните, позитив — это лучшая защита от негативной энергии. Погружайтесь в добрые мысли, эмоции и действия. Освободитесь от мрачных мыслей — тогда вы почувствуете, как ваш дом становится светлее и уютнее.