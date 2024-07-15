Смех из неоткуда и постоянный страх: как понять, что в вашем доме завелась нечисть

Фото: 5-tv.ru

Можно ли очистить жилище от непрошенных гостей?

Некоторые люди верят в потусторонние силы. Считается, что так называемые сущности могут обосноваться даже в доме. Такое соседство может навредить человеку, если вовремя его не заметить. Портал Rsute.ru описал семь признаков, указывающих на появление в вашем жилище нечистой силы.

В доме неуютно

Нежелание оставаться в помещении по необъяснимым причинам — это дурной знак. В семье буквально на пустом месте могут возникать споры и скандалы. Сюда же можно отнести редкое присутствие гостей дома.

Ощущение страха

Если в доме возникают странные звуки и шорохи, то это может говорить о присутствии нечистой силы. Также может возникать подозрение, что за вами кто-то следит.

Читайте также Разгул нечистой силы: главные традиции и обряды Вальпургиевой ночи

Постоянно пропадают вещи

Не можете найти нужные вещи, хотя точно помните, куда их положили? Это может быть признаком негативной энергии, особенно если вы всегда храните вещи всегда на своих местах, а они все равно исчезают.

Тяжелые сны

Сны, полные незнакомцев и незнакомых мест, могут оказаться неслучайностью. Они могут быть сигналом, что кто-то или что-то пытается до вас достучаться. Возможно, стоит обратить внимание на эти сновидения.

Необъяснимые звуки

Некоторые экстрасенсы предупреждают — в доме, где царит потусторонняя сила, можно услышать странные звуки. Например, шаги, шепоты и даже смех.

Растения не приживаются

Если ваши комнатные растения внезапно начали чахнуть, даже если вы за ними тщательно ухаживаете, то это может быть сигналом о дисбалансе в атмосфере вашего дома. Некоторые считают, что негативные эмоции и напряженная обстановка могут негативно влиять на рост и развитие растений.

Животные начали себя странно вести

Необычное поведение домашних животных (например, взгляд в пустоту или проявления агрессии) может быть признаком потенциального ощущения ими присутствия чего-то потустороннего.

Заметив эти признаки, не спешите паниковать. Возможно, вам просто требуется отдых и восстановление сил.

Помните, позитив — это лучшая защита от негативной энергии. Погружайтесь в добрые мысли, эмоции и действия. Освободитесь от мрачных мыслей — тогда вы почувствуете, как ваш дом становится светлее и уютнее.