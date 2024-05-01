Разгул нечистой силы: главные традиции и обряды Вальпургиевой ночи

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Mueller

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Костер до неба, гром барабанов и шепот ведьм в мрачных лесах… Как в давние времена выглядело празднование прихода весны?

Вальпургиева ночь ежегодно отмечается с 30 апреля на 1 мая, уходит своими корнями в дохристианские традиции, связанные с освобождением от злых духов. Сейчас обычаи праздника трактуются как обряды очищения кармы и привлечения благоприятной созидательной энергии. Журналисты портала Rsute.ru собрали в своем материале разные способы проведения этих обрядов в так называемую ночь ведьм.

Название «Вальпургиева ночь» связано с годовщиной смерти и днем канонизации святой Вальпургии (Вальбурги) миссионерши, жившей в Германии в VIII веке. Она почитается святой в Римско-католической церкви и с 2006 года как местночтимая святая в Берлинской и Германской епархии Русской православной церкви. Кроме того, Вальпургиева ночь ассоциируется с приходом весны и древними языческими обрядами избавления от злых духов.

Считается, что именно в эту ночь всяческая нечисть выползает из укрытий и устремляется творить пакости на Земле. Чтобы загнать тварей обратно, люди традиционно собираются на лесных полянах, разжигают костры, кричат на духов и отпугивают их боем в барабаны. Сегодня часть элементов праздника также воспроизводится его участниками. К ним добавились концерты, театрализованные представления, разного рода массовые активности. Современная Вальпургиева ночь призвала спасать от негативных эмоций.

Какие обряды принято проводить в Вальпургиеву ночь

Чем не идеальный момент для работы над собой? В ночь на 1 мая люди по всему миру устраивают обряды очищения кармы и привлечения позитивной энергии. Пока грань между миром живых и потусторонним миром стерта, самое время провести ритуал — считается, что в ночь ведьм такие процедуры особенно эффективны.

Нередко участники сборищ используют символ Вальпургиевой ночи — белые свечи. Согласно одной из традиций, необходимо взять три таких свечи, расположить их в форме треугольника, в полночь сесть в центр и зажечь. А потом сидеть и мысленно побеждать внутреннее и внешнее зло, Пламя подхватывает негатив, поднимает его ввысь и растворяет во тьме. Некоторые вместо свечей применяют магические кристаллы.

Другой интересный и простой обряд также связан с огнем. Надо разжечь костер и сжечь в нем все свидетельства происков злых духов, все болезненные воспоминания. Например, одежду, фотографии, подарки недругов, письма и прочее. Тоска вместе с дымом должна взмыть к небу, покинуть мысли и освободить душу. Почистить карму можно еще с помощью зеркала. Глядя в него, нужно проговаривать свою боль и потом отпускать-прогонять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать в Вальпургиеву ночь.