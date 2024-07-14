Жители Хан-Юниса рассказали о заваленных телами улицах после удара Израиля

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Hashem Zimmo; 5-tv.ru

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В результате атаки более 90 человек.

Улицы Хан-Юниса были буквально завалены трупами после удара Израиля по лагерю беженцев. Об этом сообщили жители сектора Газа корреспонденту «Известий».

По сообщениям израильской армии, они били по зданиям, где мог укрываться один из командиров ХАМАС, однако сами пострадавшие в это не верят.

«Это было безопасное место. Откуда там взялся ХАМАС? Это единственное решение доступное невинным граждан, которые лишились своих безлопастных домов», — рассказала женщина.

Она обвинила власти Израиля в убийстве детей и простых людей, а также назвала премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху неудачником.

По словам еще одного очевидца, удар был направлен прямо на палатки, в которых жили люди.

«Мы переносим пострадавших в клинику. Вся наша территория заполнена трупами, а улицы завалены обломками», — рассказал мужчина.

Журналист Вафа Або Хаджадж отметила, в свою очередь, что даже при входе в больницу слышны крики и стоны людей. В медицинский центр продолжают поступать раненые, им оказывают помощь в экстренном режиме. Но больница не способна оперировать такое количество людей сразу, поэтому некоторым пострадавшим приходится располагаться в коридорах.

Израиль нанес удар по лагерю беженцев в Хан-Юнисе накануне. По последним данным Минздрава Газы, в результате удара погибли более 90 человек, еще свыше 300 — пострадали.

Сравняли с землей: Израиль нанес массированный удар по сектору Газа

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль нарушил в Рафахе все возможные нормы международного права по эвакуации гражданского населения.