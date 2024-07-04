Сравняли с землей: Израиль нанес массированный удар по сектору Газа

Фото, видео: © РИА Новости / Ахмед Закоут; 5-tv.ru

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Мощные взрывы прогремели на севере и в центральных районах палестинского анклава.

Жертвами израильских ударов в секторе Газа за сутки стали по меньшей мере 16 человек. Мощные взрывы прогремели на севере и в центральных районах палестинского анклава, сообщают местные СМИ.

В Хан-Юнисе сровняли с землей пятиэтажное здание рядом с больницей. На кадрах, снятых сразу после удара, видно, как все заволокло густой серой пылью. Под завалами ищут выживших. Среди погибших и раненых много детей. По данным палестинского Минздрава, общее количество жертв израильской операции близится сейчас к 38 тысячам. Пострадавших — свыше 87 тысяч.

CNN сообщает со ссылкой на чиновников в Израиле, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении огня и сделке по обмену заложниками. Пишут, что сегодня вечером военный кабинет Нетаньяху рассмотрит предложения ХАМАС по перемирию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что оставшиеся больницы в Газе могут прекратить работу.