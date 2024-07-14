«Начнется закат»: на Западе вспомнили тревожные предсказания Ванги на 2025 год

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

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О чем предупреждала провидица?

Западные СМИ на этой неделе вспомнили про слепую болгарскую предсказательницу Вангу и «реанимировали» ее пророчества. Все заголовки буквально под копирку: «В 2025 году начнется закат человечества».

Американские, британские, индийские и даже израильские издания переписывают одну и ту же схему: сначала большая война в Европе, а дальше по нарастающей, вплоть до конца цивилизации.

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Страшилки про 2025 год и Европу цепляют, не надо быть предсказателем, чтобы понять, что речь о применении ядерного оружия. И это так резонирует с тем, чем пугают своих избирателей западные политики, что никому и доказывать ничего не надо. Тем более что и ученые на своих «ядерных часах» остановили стрелку в каких-то долях секунды от апокалипсиса. Но, если читать дальше заголовка, выяснится, что даже якобы пророчества Ванги вселяют оптимизм.

Во-первых, та же Европа будет жить еще долго, даже когда придет большая волна из-за таяния ледников, а следом, наоборот, засуха. Дальше Ванга якобы увидела контакт с внеземными цивилизациями через 100 лет и покорение других планет — Венеры и Марса. И лишь спустя почти полторы тысячи лет Земля будет разрушена. Но даже после этого еще два тысячелетия человечество протянет. А потом цивилизация исчезнет.

Как? Ванга не уточняет. Просто — конец света в 5079 году. Так что еще на наш век хватит. А там, глядишь, и новые пророчества откопают. Но ситуация забавная. Придумки бульварной прессы отражают общий уровень западной экспертизы. На уровне Google-переводчик. Какие времена, такие и эксперты. Так что даже Ванга кажется образцом здравомыслия.