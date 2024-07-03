Пророчества Циолковского сбываются: о чем предупреждал ученый

Фото: © РИА Новости

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Многие предположения «отца космонавтики» оказались реальными. Если сбудутся и остальные, то человечеству грозит крах. Чего ожидать землянам?

Константин Циолковский — уникальная личность, благодаря которой мы имеем многие современные блага. Далеко не все знают, но именно он стал прародителем дирижабля, современного самолета, аэротрубы, поезда на воздушной подушке, ракеты и даже такой футуристической идеи, как лифт в космос.

Ученый родился 167 лет назад. За свою жизнь он успел предсказать столько открытий в сфере физики и развития цивилизации, что никто больше не смог похвастаться таким послужным списком. От чтения его предречений становится не по себе. Невозможные, для того века, предположения вызывают ряд сомнений и вопросов.

История жизни

Константин Циолковский в детстве. © РИА Новости

Циолковский родился в небольшом селе и рос весьма болезненным мальчиком. В юном возрасте он перенес скарлатину. После борьбы с недугом у Константина значительно снизился слух. Ему стало тяжело учиться в школе, ведь учителя не делали никаких скидок на его положение. Спустя какое-то время Циолковского исключили из учебного заведения. Ему ничего не оставалось, кроме как самостоятельно заниматься по книгам дома.

Юный Циолковского увлекся точными науками. Его отец заметил тягу мальчика к физике и инженерии и отправил его в столицу. К сожалению, из-за проблем со слухом, Циолковского не приняли в высшее учебное заведение и он так и не получил образования. Удивительно, что это не только не помешало ему стать гениальным ученым, но и в какой-то мере поспособствовало этому. Ведь у него была возможность концентрироваться только на том, что ему было, действительно, интересно.

Циолковский экономил на всем подряд и тратил деньги на новые книги. Он все больше и больше углублялся в научные темы, собирал что-то из подручных деталей и проектировал модели техники.

Позже ему пришлось вернуться в родную Вятку. Там он зарабатывал репетиторством по точным наукам, а на заработанные деньги открыл небольшую мастерскую.

Первые свои работы Циолковский посвятил глубокому изучению кинетики газов и аэродинамике. Они не сохранились до наших дней, но именно они стали началом пути юного деятеля науки к успеху.

ТОП научных открытий Циолковского

Ученый-самоучка грезил покорением неба. Именно он придумал дирижабль, летательный аппарат, в основе которого была тонкая металлическая конструкция. Уникальность задумки заключалось и схеме работы летающего аппарата. Вместо наполнения агрегата привычным для подобных устройств водородом, Циолковский предложил горячий воздух, который экономил время и средства. В то время ему отказали в финансировании, но незадолго до смерти ученого, проект взяли в разработку.

Чертеж дирижабля Константина Циолковского. Никитин Николай / ТАСС

Одной из самых ярких разработок Циолковского стал прообраз современного самолета. Ученый в конце XIX века опубликовал статью «Аэростат или птицеподобная летательная машина». После отказа в реализации дирижабля Циолковский не отчаялся и придумал самолет. Тогда он назвал его «моноплан». Идею никто не воспринял серьезно. Она не вызывала интереса еще очень долго, вплоть до начала Первой мировой войны.

Модель аэроплана по чертежам Константина Эдуардовича Циолковского (проект 1895 г.). © РИА Новости / Игорь Виноградов

Аэротруба и поезд на воздушной подушке также изобрел Циолковский. Он так или иначе хотел дать людям возможность оттолкнуться от земли, пусть это не получилось сделать при помощи дирижаблей и самолетов.

Аэротруба была предназначена для демонстрации воздействия среды на движущиеся в ней объекты. По авторской схеме ученого в 1902 аэродинамическая труба была создана в механическом кабинете Московского университета. Позднее эта идея дала толчок для создания поезда. Согласно расчетам, трение можно сгладить благодаря наличию воздуха между полом вагона поезда и плотно прилегающим к нему железнодорожным полотном. Для этого была важна и форма изделия. Она обязательно должна была быть обтекаемой, чтобы не замедлять процесс.

Первый вариант аэродинамической трубы, созданный в 1897 году.© РИА Новости / А. Аганов

Ракеты и лифт в космос были главными идеями в научной карьере Циолковского. Его предположения и расчеты были невероятно точны. Он считал, что конструкция ракеты должна быть многоступенчатой. Благодаря этому, к моменту отсоединения последней ступени аппарат наберет достаточную скорость для выхода в космос. Данную мысль Циолковский изложил за целых 40 лет до разработки подобных устройств советскими учеными. «Космическим лифтом» Циолковский назвал конструкцию, которая чем-то напоминала раздвижную Эйфелеву башни, конус которой взмывал бы далеко в воздух, сквозь слои атмосферы — прямо в космос. Причем движение это должно было совершаться невероятно быстро — со скоростью 11 километров в секунду.

Таинственный космос

Манящая Циолковского Вселенная. www.globallookpress.com / Space Telescope Science Institut

Константин Циолковский углублялся в тему космоса еще до того, как начал его активно изучать. Он написал повесть «На Луне» про человека, попавшего на спутник Земли. Это было в 1887, задолго до того, как люди впервые отправились в космос. На тот момент у него не было никаких исследований, теорий и прочей базы знаний, но он смог предугадать все, что случилось почти через 100 лет с точностью до деталей.

«Ничего не признаю, кроме материи. В физике, химии и биологии я вижу одну механику. Весь космос только бесконечный и сложный механизм. Сложность его так велика, что граничит с произволом, неожиданностью и случайностью, она дает иллюзию свободной воли сознательных существ», — писал Константин в своих работах.

Циолковский выводил умозаключения на основе физики и логики. Он считал, что предметы, которые будут не прикреплены в ракете, начнут двигаться со своих мест, то есть, по сути, описывал гравитацию.

«Все, не прикрепленные к ракете предметы, сошли со своих мест и висят в воздухе… Сами мы также не касаемся пола и принимаем любое положение и направление: стоим и на полу, и на потолке, и на стене», — цитирует ТАСС слова Циолковского из его книги «Исследование мировых пространств реактивными приборами».

Ученый был уверен, что Вселенная — живая. Циолковский писал, что неизведанное нами космическое пространство густо населено, просто существа в ней не совсем приветливы, чтобы выйти к нам и поздороваться.

В своих работах ученый описал и орбитальные станции. Они появятся тоже более чем через 50 лет после озвучивания им подобных идей, но его прогнозы будут невероятно точны. Он писал, что люди будут привозить в эти жилища на ракетах нужные предметы. Те будут компактно сложены, а по прибытии — разложены и собраны.

К сожалению, Константин Циолковский не дожил до реализации своих идей, но он положил начало для великих научных достижений, совершив прорыв мысли.

Страшные опасения

Экологическая катастрофа XXI века: горы мусора загрязняют планету. www.globallookpress.com / Sandeep Rasal

Помимо гениальных научных открытий, Циолковский сделал ряд ужасающих предречений, которые сейчас уже начинают сбываться. Последние годы мы слышим об обострении экологических проблем. С экранов мониторов и телевизоров нам говорят о начале экологической катастрофы. Циолковский предвидел это 100 лет назад. Он писал в своих работах о том, что животных не останется. За последние 500 лет исчезло 844 вида братьев наших меньших.

«Животных уже нет. Остался один человек. Питание исключительно растительное. Прекратилось убийство не только людей, но и животных», — писал он.

Говорил Циолковский и о проблемах перенаселения Земли. Он уверял, что людей начнет становиться излишне много и заявлял, что есть лишь два способа устранить данную проблему: отправку части жителей на другие планеты или регулирование рождаемости.

Циолковский считал, что люди начнут осваивать космос все активнее, чтобы расширить пространство для жизни. Ученый был уверен, что погоня за недостающим местом для жизни подтолкнет нас на новые открытия и свершения.

«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство», — процитировал ТАСС часть письма Константина Циолковского редактору журнала «Вестник воздухоплавания» Борису Воробьеву.

Климатические изменения, которые уже происходят, Циолковский тоже неоднократно упоминал в своих трудах. Он уверял, что ситуация станет патовой. Привычные смены сезонов и температурные режимы в корне изменятся. Все перевернется с ног на голову и станет проблемой для комфортной жизни.

Конец жизни

Мемориальный дом-музей Константина Эдуардовича Циолковского в Калуге. © РИА Новости / Сергей Пятаков

Печально, но даже великие умы не застрахованы от обычных заболеваний. Жизнь гениального ума прервал стремительно развивающийся рак желудка. Ни усилия врачей, ни личное внимание Сталина к здоровью и лечению ученого не принесли плодов.

Константина Циолковского похоронили в Калуге. Парк, в котором находится могила ученого, назвали в его честь.

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