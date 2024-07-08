В Киеве заявили о взрывах и пожаре в районе военного завода «Артем»

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasovukrinform

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Минобороны России официально информацию не комментировало.

Взрывы прогремели в Киеве, фиксируется дым. Об этом передает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«В Киеве дым после взрывов», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв в том числе прогремел в районе завода «Артем».

«Мощный взрыв, пожар. Это завод „Артем“, где производят в том числе ракеты», — сказал один из собеседников агентства.

Кроме того, очевидцы сообщают о взрыве в районе аэропорта Жуляны. На Украине активно работает система противовоздушной обороны (ПВО). Издание «Страна.ua» передает, что пассажиров эвакуируют со станции метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева. Там и прогремели взрывы.

Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале призвал жителей не покидать укрытия.

О ситуации высказался и президент* Украины Владимир Зеленский в том же мессенджере. В частности, он заявил о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Славянске и Краматорске.

Минобороны России, в свою очередь, ситуацию на Украине сегодня не комментировало. Однако сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить теракт на территории нашей страны. В частности, российские силы ПВО сбили два дрона боевиков ВСУ в небе над Белгородской областью.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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Войска РФ наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Тосочка» разбила опорный пункт ВСУ под Угледаром. Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.